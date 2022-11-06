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İstanbulspor Başkanı Cem Uzan'ın 1998 yılında yaptığı konuşma. ''Futbol hayatlarını bitireceğim''

İstanbulspor'un Başkanlığı'nı yapan Cem Uzan, 1998 yılında maç sonu flaş açıklamalar yapmıştı. O konuşma yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 20:30
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''Futbol hayatlarını bitireceğim'' İstanbulspor Başkanı Cem Uzan'ın 1998 yılında yaptığı konuşma

İstanbulspor Başkanı Cem Uzan'ın 1998 yılında yaptığı konuşma. ''Futbol hayatlarını bitireceğim''
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1998 yılında İstanbulspor'un başkanlığını yapan Cem Uzan, alınan başarısız sonuçlar sonrasında futbolcular hakkında flaş açıklamalar yapmıştı.


Cem Uzan açıklamasında; ''Bizim futbolcular için söyleyecek lafımız yok. Taraftar zaten maçtan sonra yeteri kadar ne olduklarını yeteri kadar ifade ettiler. Benim ağzıma yakışmayacağı için ben o lafları söylemiyorum. Söyleyeceğim tek şey var, İstanbulspor için transfer sezonu bugün başlamıştır. Bu takımın en az yarısı gidecek ve burada Turist Ömer gibi sahada gezinenler, futbol kariyerlerini ben onların bitireceğim, hiç bir kulübe satmayacağım ve futbol hayatlarını bitireceğim.'' ifadelerini kullanmıştı.

Uzan'ın yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

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İsmail
6.11.2022 20:52
Sakin ol şampiyon.  
 
Ali acar
6.11.2022 20:50
Derken kendi siyasi ve ekonomik hayatı bitti  
 
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