Fas’ta son dönemde yaşanan sokak köpeği öldürme vakaları dünya genelinde konuşulmaya başlandı. Ülkede uzun süredir bilinen bu uygulamanın, 2030 Dünya Kupası ortak ev sahipliği sürecinden sonra belirgin şekilde arttığı öne sürüldü.

Medya kuruluşları ve hayvan hakları örgütleri, haftalık operasyonların daha sert bir boyuta ulaştığına dikkat çekti. Uluslararası Hayvan Refahı ve Koruma Koalisyonu (IAWPC), durumun özellikle son haftalarda kontrolden çıktığını ifade etti.

Örgüt, gerçekleştirdiği kampanyada çok sayıda fotoğraf ve videoyu yayınlayarak konuyu FIFA’nın dikkatine sundu. Fakat FIFA’nın meseleye yeterince ağırlık vermediği gerekçesiyle eleştiriler devam ediyor.

ÜNLÜ İSİMLER TEPKİ GÖSTERDİ

Tepkiler sadece örgütlerle sınırlı kalmadı. İngiliz oyuncu Ricky Gervais, Daily Star’a gerçekleştirdiği açıklamada yaşananları 'iğrenç' olarak tanımladı.

Kamuoyunda benzer eleştiriler yükselirken, sosyal medya üzerinden de çok sayıda protesto mesajı paylaşılıyor.

Fas yönetimi, ise sokak köpeklerinin büyük organizasyonlarda güvenlik tehdidi oluşturabileceğini düşünüyor.

Hükümet yetkililerinin sene başında seyircilerin gelişini etkileyebilecek risklerden söz ettiği, köpeklerin hastalık yayma ihtimalinin de öne çıkarıldığı aktarılmıştı.

Konuyla ilgili tartışmalar, Afrika Kupası’nın turnuva başlangıcının yaklaşmasıyla yeniden alevlendi.

Turnuva bu yıl Noel öncesi Fas’ta başlayacak. Dünya Kupası ise 2030’da İspanya ve Portekiz’le ortak ev sahipliği çerçevesinde düzenlenecek.

ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

Bazı köpekler vurulduktan sonra olay yerinden kaçıyor ve ardından başka bölgelerde ölü bulunuyor. Telegraph’a açıklamalarda bulunan bir anne, 14 yaşındaki kızının bu görüntüler sebebiyle sarsıldığını söyledi.

IAWPC ve diğer gruplar, sokak hayvanlarının kontrolünde daha insancıl yöntemlerin uygulanması gerektiğini savunuyor.

Bu yöntemlerin başında TNVR geliyor. Yakala, kısırlaştır, aşıla ve geri bırak prensibine dayanan modelin sürdürülebilir olduğu ifade ediliyor.

Fas yönetimi ise eleştirileri reddetti. İçişleri Bakanlığı, TNVR uygulamasının hâlâ yürürlükte olduğunu savundu.