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  • Tarsus İdman Yurdu- Şanlıurfaspor maçında inanılmaz görüntüler. İki takım taraftarı koltuk kavgası yaptı

Tarsus İdman Yurdu- Şanlıurfaspor maçında inanılmaz görüntüler. İki takım taraftarı koltuk kavgası yaptı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu ile Şanlıurfaspor arasında oynanan 6. hafta maçının ardından iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 19:27
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Futbol izlemeye değil savaşmaya gelmişler. Tarsus İdman Yurdu- Şanlıurfaspor maçında skandal görüntüler

Tarsus İdman Yurdu- Şanlıurfaspor maçında inanılmaz görüntüler. İki takım taraftarı koltuk kavgası yaptı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu ile Şanlıurfaspor arasında oynanan 6. hafta maçının ardından iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

Tarsus Şehir Stadı'nda oynanan Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçı 1-1 berabere bitti.

Maçın ardından taraftarlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bazı taraftarlar, stadın koltuklarını kırıp karşı takımın taraftarlarına fırlattı.

Statta görevli polisler müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Kavganın ardından Şanlıurfaspor takımı ile taraftarları güvenlik görevlileri eşliğinde kentten ayrıldı.


 

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Abbas
27.09.2022 19:36
Bu ülkenin politikacısı akademisyeni spor insanı eğitimsiz toplumu olursa, işte böyle olayların olması çok normal, başka türlüsü anormal olur  
 
Abidin Abi
27.09.2022 19:33
Böyle maçlar seyircisiz oynanmalıdır. Başka yolu yok bu saçmalıkların.  
 
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