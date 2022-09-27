Tarsus İdman Yurdu- Şanlıurfaspor maçında inanılmaz görüntüler. İki takım taraftarı koltuk kavgası yaptı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu ile Şanlıurfaspor arasında oynanan 6. hafta maçının ardından iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

Tarsus Şehir Stadı'nda oynanan Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçı 1-1 berabere bitti.

Maçın ardından taraftarlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bazı taraftarlar, stadın koltuklarını kırıp karşı takımın taraftarlarına fırlattı.

Statta görevli polisler müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Kavganın ardından Şanlıurfaspor takımı ile taraftarları güvenlik görevlileri eşliğinde kentten ayrıldı.



