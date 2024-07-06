Futbol izlemeyen erkekten erkek olmaz. Hesabı da ödersin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Futbol izlemeyen erkekten erkek olmaz. Hesabı da ödersin

Hollanda maçı için nefesler tutulurken maç günü sevgilisiyle program yapan kızına babasından sürpriz bir nasihat geldi.

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final müsabakasında milli takımımız Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Bugün (Cumartesi) TSİ 22.00’de Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele için nefesler tutuldu.

Karşılaşma öncesinde Merih Demiral’a verilen ceza nedeniyle millilerimiz için maçın önemi daha da arttı.

"FUTBOL İZLEMEYEN ERKEKTEN ERKEK OLMAZ"

Hemen hemen Türkiye’nin takip etmesi beklenen maç öncesi bir babadan kızına ilginç bir çıkış geldi.

Kızı ile sevgilisinin maç gününde başka bir plan yapmış olmalarına takılan baba kızının sevgilisi için "Futbol izlemeyen erkekten erkek olmaz, hesabı da ödersin” dedi.

HERKES BABAYA HAK VERDİ

Babanın bu nasihati kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kadın erkek fark etmeksizin herkes hak verdi.

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