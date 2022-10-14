﻿Futbol kulüplerinden Bartın'daki patlamaya dair paylaşım

Vali Nurtaç Arslan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi. Arslan, patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğunu açıkladı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Patlamanın meydana gelmesinin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve geçmiş olsun mesajı geldi.

Kulüplerden geçmiş olsun mesajları

Fenerbahçe: "Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Bartın, dualarımız sizinle."

Galatasaray: "Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın can kaybına sebep olmamasını diliyor, patlama sırasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Beşiktaş: "Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, patlama esnasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Trabzonspor: "Geçmiş olsun Bartın. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Dualarımız sizinle"