Futbol maçında kör eden kavga

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Süper Amatör Lig maçı sonrasında taraftar ve yöneticilerin karıştığı kavgada Sapanca Kurtköyspor taraftarı Mustafa Kubilay Kovar aldığı taş darbesi neticesinde kör kaldı. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Süper Amatör Lig’de Darıçayırıspor- Sapanca Kurtköyspor maçı sonrası mağlup takım Darıçayırıspor taraftarları, stattan ayrılmak isteyen Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarların araçlarının önünü kesti.

Taş, tekme ve yumruklu saldırıda Sapanca Kurtköyspor taraftarı Mustafa Kubilay Kovar’ın (26) gözüne taş isabet etti. Kovar’ın sağ gözünde kalıcı körlük oluşurken, olayla ilgili 5 taraftar gözaltına alındı.

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Olay, 1 Aralık Pazar günü Karasu ilçesi, Karasu Şehir Stadı’nın 300 metre dışında meydana geldi. Süper Amatör Lig maçında Darıçayırıspor, kendi sahasında Sapanca Kurtköyspor ile karşılaştı.

Karşılaşma Sapanca Kurtköyspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası, stadyumun dışında Darıçayırısporlu bir grup taraftar, içerisinde Sapanca Kurtköysporlu taraftar ve yöneticilerin bulunduğu 2 otomobilin önünü kesip taşla saldırdı.

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Daha sonra 2 kişi araçtan indirilip darbedildi. Arkadan gelen başka bir otomobilde bulunan Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarlar da gruba karşılık verdi. Olay sırasında orada bulunan polis ve bekçiler, araya girip kavgayı sonlandırdı. Olayda, Sapanca Kurtköyspor taraftarı Mustafa Kubilay Kovar, gözüne isabet eden taş nedeniyle yaralandı.

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Yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kovar’ın sağ gözünün taş darbesi sebebiyle kör olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Darıçayırıspor taraftarı T.Y., C.E., Y.S., E.A.A. ve M.E., gözaltına alındı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Sapanca Kurtköyspor Kulübünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kulübümüz 1 Aralık 2024 Pazar Günü saat 19.30’da Karasu Şehir Stadyumu’nda Darıçayırıspor ile karşı karşıya geldiği maçı kulübümüz 1-0’lık haklı galibiyet ile kazandı. Ancak maç sonrası stadın 200- 300 metre ilerisinde, içerisinde Darıçayırısporlu futbolcuların da bulunduğu 25- 30 kişilik grup, hain pusu sonucu yöneticilerimizin araçlarına taşlı ve sopalı saldırıda bulunmuştur. Saldırı sonucu 1 kardeşimizin sağ gözünde kalıcı körlük oluşmuştur. Biz her zaman futbolun kardeşlik ve dostluk çerçevesinde ilerlemesini istesek de bazı alçak gruplar tarafından böyle olaylar yaşanıyor. Adli boyutta Kurtköyspor kulübü olarak kardeşimize bunu yaşatanlara en ağır cezaların verilmesi hususunda tüm varlığımızla mücadele edeceğiz.”

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