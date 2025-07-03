Futbol piyasası çıldırdı!

Futbol artık çıtasını fazlasıyla aştı ve kitleleri peşinden sürüklemenin ötesine geçti. Hal böyle olunca futbolculara ödenen rakamlarda günbegün artıyor. Son olarak Fenerbahçe'ye Arabistan ekibi Al Nassr'dan transfer olan Jhon Duran'ın maaşının 20 milyon euro olacağı ve bu rakamın sarı lacivertliler tarafından ödeneceği söyleniyor.

Suudi Arabistan'ın futbol piyasasına girmesinin ardından rakamlar çıldırdı. Futbolcuları ancak büyük rakamlarla ülkelerine çekebilen Araplar limitleri zorladı. İnanılmaz paralar ödenmeye başlandı. Başta Cristiano Ronaldo'ya 200 milyon euro gibi senelik bir rakam ödendi. Bir futbolcuyu bırakın neredeyse bir ülkenin kasasının dolmasını sağlayacak bu rakamlar gerçekten akıl alır gibi değil.

Arapların petrolden kazandığı paraların nerdeyse sonsuz olması bu kadar bol keseden harcamalarına sebep oluyor. Ama bizim ülkemizde de Duran'a verilecek 20 milyon euro inanılmaz bir rakam. Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham'ın da 15 milyon euro maaşı gündemde. Icardi'nin ve Osimhen'in 10 milyon euro maaşları biliniyor. Yabancı oyuncular için ödenen rakamlar çoğu asgari ücretle geçinen ülkemiz için çok ama çok büyük rakamlar.

Futbol milyonları belki de milyarları peşinden koşturan bir spor dalı. Her zaman izlenen ve takip edilen tutku. Ancak ekonomik anlamda çok farklı noktalara gidiyor. İzleyen insanların rüyasında göremeyeceği rakamları kazanan futbolcular gittikçe makası açıyor. Yakın zamanda 3-5 milyon euro ödenen isimler şimdi 10-15 milyon euro maaş istiyorlar. Türk kulüplerinin bu denli fazla para harcamaları gelecek için iyi sinyaller vermiyor. Çünkü ne kadar harcarsa harcasın Türk kulüpleri Avrupa'da başarıyı yakalayamıyor.

O nedenle ekonomik sıkıntılar yaşaması kulüplerimizin çok olası. Harcanan bu kadar fazla paraya rağmen keşke Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde başarı gelebilse. En alt turlarda elenip köylerine dönen takımlarımız büyük maaşlar verdikleri oyuncularla o çıtayı bir türlü aşamıyor. Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası zaferi daha uzun yıllar hatırlayacağımız tek zafer olacak gibi görünüyor.

Galatasaray'da henüz Osimhen ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Olası bir anlaşmada Nijeryalı oyuncu da 15-20 milyon euro bandında bir maaş alacak. Dediğimiz gibi keşke ödenen bu rakamlar gibi Avrupa'da da başarımız bol olsa. Başarının gelmemesi bir tehlikenin de habercisi olabilir. Yabancı oyuncular verilen yüksek maaşlardan dolayı ligimizi Arabistan ile aynı kefeye koyabilir. Sportif başarı her şeyden önemli. Bakmayın siz milyon euroların havalarda uçtuğuna. İş başarıyı elde ederken kimse bu kadar bonkör olmuyor.