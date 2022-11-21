Futbol Taraftarları Derneği'nden FIFA'ya sert tepki

FSA bildirisinde, “Fifa başkanı Gianni Infantino'nun sözleriyle ifade edecek olursak, bugün LGBT+ futbol taraftarları ve müttefikleri kızacak. Bugün kendimizi ihanete uğramış hissediyoruz. Bugün gerçek değerlerini oyuncularına sarı, hoşgörüye kırmızı kart gösteren bir organizasyonu küçümsüyoruz. Dünya Kupası bir daha asla sadece para ve altyapı temelinde verilmemeli. LGBT+ hakları, kadın hakları, işçi hakları veya başka herhangi bir evrensel insan hakkı konusunda yetersiz kalan hiçbir ülkeye Dünya Kupası ev sahipliği yapma şerefi verilmemelidir.

2010'dan beri Katar'ın Dünya Kupası ev sahibi olmaya uygunluğu hakkında sorular soruyoruz. Herkes bunun olacağını görebiliyordu ve İngiltere'nin Dünya Kupası açılışının sabahında FIFA'nın olumlu bir mesaj paylaşmak isteyen oyuncuları ve dokuz ulusal Futbol Federasyonu'nu sansürlemesi şaşırtıcıdır" denildi.