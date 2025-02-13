Futbol tarihinde böyle kırmızı kart görülmedi: Maç sonu ortalık karıştı

İngiltere Premier Lig'de dün gece Merseyside derbisi oynandı. Goodison Park'taki son derbide Everton ile Liverpool 2-2 berabere kaldı.

Everton derbide 11. dakikada Beto'nun golüyle öne geçti. Liverpool bu golden 5 dakika sonra Mac Allister ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla bitti: 1-1.

Liverpool 73. dakikada Mohamed Salah ile derbide 2-1 öne geçti ancak Everton 90+8'de Tarkowski'nin golüyle skoru eşitledi ve dev maç 2-2 sona erdi.

The moment Arne Slot was shown a red card by Michael Oliver ???? pic.twitter.com/e3IQvxM70N — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 12, 2025

Maçın ardından sinirler gerilirken Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot sıra dışı bir kırmızı kart gördü.

Arne Slot derbinin ardından hakem Michael Oliver'ın elini agresif bir şekilde sıkınca kırmızı kartla cezalandırıldı.

Kırmızı kartın ardından daha da sinirlenen Slot'un hakem Oliver ile bir süre tartıştığı anlar yayına yansıdı.