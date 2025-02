Futbol tarihinde böyle kırmızı kart görülmedi: Maç sonu ortalık karıştı

İngiltere Premier Lig'de dün gece Merseyside derbisi oynandı. Goodison Park'taki son derbide Everton ile Liverpool 2-2 berabere kaldı.

Everton derbide 11. dakikada Beto'nun golüyle öne geçti. Liverpool bu golden 5 dakika sonra Mac Allister ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla bitti: 1-1.

Liverpool 73. dakikada Mohamed Salah ile derbide 2-1 öne geçti ancak Everton 90+8'de Tarkowski'nin golüyle skoru eşitledi ve dev maç 2-2 sona erdi.

The moment Arne Slot was shown a red card by Michael Oliver ???? pic.twitter.com/e3IQvxM70N