Futbol tarihine geçecek transfer! Phil Foden için dudak uçuklatan teklif

Premier Lig devi Manchester City’nin genç yıldızı Phil Foden, yükselen performansıyla Avrupa’nın en çok konuşulan futbolcularından biri haline geldi. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen takımın en kilit isimlerinden biri olan Foden için transfer piyasasını sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK TEKLİF

İspanyol basınının haberine göre; Cristiano Ronaldo’nun da formasını giydiği Al-Nassr, Phil Foden için 130 milyon euroluk astronomik bir teklif hazırlıyor. Eğer transfer gerçekleşirse, bu rakam bir İngiliz futbolcuya ödenmiş en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçecek.