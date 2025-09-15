Futbol tarihine geçecek transfer! Phil Foden için dudak uçuklatan teklif

Kaynak: Haber Merkezi
Futbol tarihine geçecek transfer! Phil Foden için dudak uçuklatan teklif

Manchester City’nin parlayan yıldızı Phil Foden için Suudi Arabistan’dan tarihe geçecek bir teklif yolda.

Premier Lig devi Manchester City’nin genç yıldızı Phil Foden, yükselen performansıyla Avrupa’nın en çok konuşulan futbolcularından biri haline geldi. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen takımın en kilit isimlerinden biri olan Foden için transfer piyasasını sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK TEKLİF

İspanyol basınının haberine göre; Cristiano Ronaldo’nun da formasını giydiği Al-Nassr, Phil Foden için 130 milyon euroluk astronomik bir teklif hazırlıyor. Eğer transfer gerçekleşirse, bu rakam bir İngiliz futbolcuya ödenmiş en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçecek.

Son Haberler
Gürsel Tekin'den Kurultay davası yorumu!
Gürsel Tekin'den Kurultay davası yorumu!
Türkiye’de çocuk adaletine Avrupa modeli tartışması! Avukat Burak Evci'den çarpıcı değerlendirme
Türkiye’de çocuk adaletine Avrupa modeli tartışması! Avukat Burak Evci'den çarpıcı değerlendirme
3 kız kardeşin kurduğu So’Rice, pirinç özünü cilt bakım rutinlerine dahil etti
3 kız kardeşin kurduğu So’Rice, pirinç özünü cilt bakım rutinlerine dahil etti
FIFA'dan milli takımı etkileyecek değişiklik!
FIFA'dan milli takımı etkileyecek değişiklik!
Saruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20’nin üzerinde yenilikçi teknolojiyi tanıttı
Saruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20’nin üzerinde yenilikçi teknolojiyi tanıttı