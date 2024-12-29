Futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi

Futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi
Serkan Talan

Futbol tarihinin en iyi 10 kalecisini keşfetmeye ne dersiniz? Yashin'den Buffon'a, Neuer'den Schmeichel'a kadar bu efsane isimlerin kariyerleri, unutulmaz anları ve kazandıkları başarılar, kaleciliğin evrimini ve gücünü gözler önüne seriyor. Peki sizce hangi kaleci zirveyi hak ediyor?

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Futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi 1

Edwin van der Sar

Hollandalı efsanevi kaleci, futbol kariyeri boyunca birçok büyük başarıya imza attı. Kariyerine Ajax'ta başlayan Van der Sar, burada 1990'dan 1999'a kadar oynayarak 3 Eredivisie şampiyonluğu ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (1995) kazandı. Ajax ile ayrıca 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası da kazandı.

1999'da Juventus'a transfer olan Van der Sar, İtalya'da 2 sezon geçirdi ve Serie A tecrübesi kazandı. Ancak, futbolunun zirvesine Manchester United formasıyla çıktı. 2001'de Manchester United'a katıldı ve burada 4 Premier Lig şampiyonluğu, 3 Lig Kupası ve 2008'de bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Manchester United'daki son maçını 2011'de oynadı ve 266 maçta United kalesini korudu.

Uluslararası alanda, Van der Sar 130 kez Hollanda milli takımında oynadı ve 2000 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. Kariyeri boyunca istikrarı, refleksleri ve liderliğiyle tanındı. 2009'da FIFA tarafından Yılın Kalecisi seçildi ve IFFHS tarafından 2008 ve 2009'da Dünyanın En İyi Kalecisi olarak adlandırıldı.

Van der Sar, futbolu bıraktıktan sonra Ajax'ta yönetici olarak çalıştı ve kulübün sportif direktörlüğünü yaptı. Onun kariyeri, bir kalecinin nasıl hem kulüp hem de milli takım seviyesinde büyük başarılar kazanabileceğinin mükemmel bir örneğidir.

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Futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi 2

Manuel Neuer

Alman file bekçisi modern futbolun en önemli kalecilerinden biri olarak kabul edilir. 1986'da Almanya'da doğan Neuer, kariyerine Schalke 04'ün altyapısında başladı ve 2006'da profesyonel oldu. Schalke formasıyla 156 maçta oynadı ve 2011'de Bayern Münih'e transfer oldu. Bayern Münih'te geçirdiği dönemde, kulübün altın çağında önemli bir rol oynadı; 11 Bundesliga, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 DFB-Pokal şampiyonluğu kazandı.

Neuer'in uluslararası başarıları da dikkat çekici. Almanya milli takımının kalesini koruyarak 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında kilit bir rol oynadı. Turnuvada sergilediği performansla Altın Eldiven ödülünü aldı. Ayrıca, 2009, 2013 ve 2014 yıllarında IFFHS tarafından dünyanın en iyi kalecisi seçildi. Neuer, 105 kez Almanya forması giyerek ülkesi için uzun yıllar hizmet verdi.

Neuer, futbol tarihinde kalecilik anlayışını değiştiren isimlerden biri olarak anılır. "Libero kaleci" kavramını yaygınlaştırarak, topu ayaklarıyla oynama yeteneği, maç içindeki pozisyon alma ve uzun paslarla hücuma katkı sağlama becerisiyle öne çıktı. Bu yenilikçi yaklaşımı, modern kaleciler için bir ilham kaynağı oldu. Manuel Neuer, hem kulüp hem de milli takım seviyesinde gösterdiği performansla, futbolun sadece bir kaleci değil, bir oyun kurucu olarak da önemli olduğunu kanıtladı.

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Futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi 3

Gordon Banks

Banks, İngiliz futbol tarihinin en büyük kalecilerinden biri olarak kabul edilir. 1937'de Sheffield'da doğan Banks, kariyerine Chesterfield'de başladı ve ardından 1959'da Leicester City'ye transfer oldu. Leicester City'deki performansıyla dikkat çekti ve 1963'te İngiltere milli takımına seçildi. 1966'da, İngiltere'nin Dünya Kupası zaferinde kritik bir rol oynadı; özellikle de yarı finalde Eusebio'nun penaltısını kurtararak adını tarihe yazdırdı.

Banks'in en unutulmaz anı ise 1970 Dünya Kupası'nda, Brezilya maçında Pele'nin kafa vuruşunu kurtarması oldu; bu kurtarış "Yüzyılın Kurtarışı" olarak anıldı. 1967'de Stoke City'ye transfer olduktan sonra da kariyerine devam eden Banks, burada da başarılı performanslar sergiledi. Ancak, 1972'de bir trafik kazası sonucunda gözünü kaybetmesi, kariyerini kısa süreliğine durdurdu.

Milli takım formasını 73 kez giyen Banks, 1973'te futbolu bıraktığında, pek çok kişi tarafından dünyanın en iyi kalecisi olarak kabul ediliyordu. Kariyeri boyunca Leicester City ile 1964'te Lig Kupası kazanırken, Stoke City ile de 1972'de Lig Kupası finaline yükseldi. 1977'de kısa bir süre ABD'de oynadıktan sonra teknik direktörlüğe geçti. Gordon Banks, futbol tarihinde kaleciliğin nasıl oynanması gerektiğine dair standartları belirleyen bir figür olarak hatırlanır.

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Futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi 4

Sepp Maier

Alman futbolunun en büyük kalecilerinden biri olarak bilinen "Anzing'in Kedisi" lakaplı file bekçisi 1944'te Metten'de doğdu. Maier, profesyonel kariyerine 1962'de Bayern Münih'te başladı ve burada 17 yıl boyunca oynadı. Maier, Bayern Münih formasıyla 442 ardışık Bundesliga maçına çıkarak hala kırılmamış bir rekorun sahibi oldu. Kariyeri boyunca 709 maçta Bayern Münih'in kalesini korudu, bu sayı Thomas Müller tarafından 2024'te geçilene kadar kulübün en fazla maça çıkan oyuncusu olarak kaldı.

Maier, Bayern Münih ile dört Bundesliga şampiyonluğu (1969, 1972, 1973, 1974), üç Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1974, 1975, 1976), bir Avrupa Kupa Galipleri Kupası (1967) ve dört Almanya Kupası kazandı. Uluslararası alanda da büyük başarılar elde etti; Batı Almanya ile 1974 FIFA Dünya Kupası'nı ve 1972 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandı. 1976 Avrupa Şampiyonası finalinde ise maç penaltılara kalmış ve Almanya, Panenka'nın unutulmaz penaltısıyla kaybetmişti.

1979'da geçirdiği ciddi bir trafik kazası sonrası futbolculuk kariyeri sona erdi, ancak Bayern Münih ve Alman milli takımında kaleci antrenörlüğü yaparak futbola hizmet etmeye devam etti. Sepp Maier, Alman futbolunun en güvenilir ve karizmatik kalecilerinden biri olarak anılmaktadır.

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Futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi 5

Peter Schmeichel

Danimarka'nın yetiştirdiği en iyi kaleci olarak bilinen Schmeichel, 18 Kasım 1963'te Danimarka'nın Gladsaxe şehrinde doğdu.

Kariyerine 1981'de Danimarka'nın Hvidovre takımında başlayan Schmeichel, 1987'de Brøndby IF'e transfer oldu ve burada üç kez Danimarka şampiyonluğu yaşadı. Brøndby'de gösterdiği performansla uluslararası dikkat çekti ve 1991'de Portekiz'in Sporting kulübüne transfer olarak kendisini daha geniş bir kitleye tanıttı.

Schmeichel'in adını dünya futboluna altın harflerle yazdırdığı yer İngiltere'nin Manchester United kulübü oldu. 1991'de Manchester United'a transfer olan Schmeichel, burada sekiz yıl boyunca kalesini korudu ve kulübün tarihindeki en başarılı dönemlerinden birinin mimarlarından oldu. Bu süre zarfında beş Premier Lig şampiyonluğu, üç FA Cup, bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (1999'da treble yaparak) ve bir UEFA Kupa Galipleri Kupası kazandı. 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'da Bayern Münih'i 2-1 mağlup ettikleri maçta kaptan olarak sahaya çıktı ve kupayı kaldırdı. Manchester United formasıyla 292 maçta oynadı.

Danimarka milli takımında da büyük başarılar elde etti; 1992 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan takımın kalecisi olarak, turnuvada sadece bir gol yedi. 1987'den 2001'e kadar 129 kez Danimarka milli takımında oynadı ve bu süre zarfında milli takımın en çok forma giyen oyuncusu oldu.

Schmeichel, Manchester United'dan sonra kısa bir süre Aston Villa'da oynadı ve ardından 2002'de Manchester City'ye transfer oldu. Burada da bir sezon geçirdikten sonra 2003'te futbolu bıraktı. Kariyeri boyunca 11 gol atmış olması, bir kaleci için oldukça etkileyici bir başarıdır. Ayrıca, 1992 ve 1993 yıllarında IFFHS tarafından "Dünyanın En İyi Kalecisi" seçildi.

Peter Schmeichel, futbolu bıraktıktan sonra spor yorumculuğuna geçiş yaparak, futbolun farklı bir alanında da başarılı olduğunu kanıtladı. Televizyon programları ve analizleri ile de geniş bir izleyici kitlesine hitap etti.

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Futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi 6

Iker Casillas

20 Mayıs 1981'de Madrid'de doğan ve İspanyol futbolunun efsane kalecilerinden Casillas, kariyerine 1990-91 sezonunda Real Madrid'in altyapısında başladı.

Casillas, 1997-98 sezonunda henüz 16 yaşındayken Şampiyonlar Ligi maçında A takım kadrosuna dahil oldu. İlk başlarda üçüncü kaleci olarak görev alsa da yetenekleri ve refleksleri ile kısa sürede kendini kanıtladı.

Casillas, 1999-2000 sezonunda Real Madrid ile ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı ve bu maçta en genç kaleci olarak oynadı. 19 yaşındayken bu kupayı kaldıran en genç kaleci unvanını aldı. Real Madrid'de 16 yıl boyunca forma giyen Casillas, kulübün en çok maçta forma giyen kalecisi oldu ve 5 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga şampiyonluğu gibi birçok önemli başarıya imza attı. Ayrıca, 2009'da Paco Buyo'nun rekorunu egale ederek Real Madrid'in en çok maçta oynayan kalecisi unvanını elde etti.

İspanya milli takımında da önemli bir kariyeri olan Casillas, 19 yaşında ilk kez milli formayı giydi. 2010 Dünya Kupası'nda kaptanlık yaparak İspanya'nın şampiyonluğunda büyük rol oynadı. 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonalarında da şampiyonluk yaşadı. 167 kez İspanya milli takımında oynadı ve birçok rekor kırdı; örneğin, en çok milli maçta gol yememe rekorunu elinde tuttu.

2015 yılında, Real Madrid'den ayrılarak Porto'ya transfer oldu ve burada da başarılı performanslar sergiledi. Ancak, 2019'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle profesyonel futbol kariyerine son verdi. Kariyeri boyunca Casillas, 5 kez IFFHS tarafından Yılın Kalecisi seçildi ve üç kez UEFA Yılın Takımı'na dahil edildi. Ayrıca, 2010 yılında Asturias Prensi Spor Ödülü'nü kazandı.

Iker Casillas, sadece başarılarıyla değil, liderlik yeteneği, takım arkadaşlarına ilham vermesi ve futbol sahnesindeki karizması ile de hatırlanır. Futbolu bıraktıktan sonra da spor dünyasında etkinlik göstermeye devam etti ve çeşitli projelerde yer aldı.

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Futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi 7

Oliver Kahn

"Der Titan" (Titan) ve "Vol-kahn-o" (Volkan) gibi lakablarla anılan Kahn, 15 Haziran 1969'da Karlsruhe'de doğdu. Futbol kariyerine 1975 yılında Karlsruher SC'nin genç takımında başladı ve profesyonel olarak ilk maçına 1987'de çıktı. 1994 yılında, 4.6 milyon Alman Markı karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu ve burada kariyerinin sonuna kadar oynadı.

Bayern Münih'teki 14 yıllık kariyeri boyunca, Kahn, sekiz Bundesliga şampiyonluğu, altı DFB-Pokal (Almanya Kupası), bir UEFA Kupası (1996), bir UEFA Şampiyonlar Ligi (2001) ve bir de Kıtalararası Kupa (2001) şampiyonluğu yaşadı. Bireysel olarak, dört kez art arda UEFA Avrupa'nın En İyi Kalecisi, üç kez IFFHS Dünyanın En İyi Kalecisi ve iki kez de Almanya'da Yılın Futbolcusu seçildi.

Kahn'ın uluslararası arenadaki en büyük başarısı, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'nın finalde kaybetmesine rağmen Altın Top Ödülü'nü kazanmasıydı. Bu ödülü alan ilk ve tek kaleci olarak turnuva tarihine geçti. Ayrıca, Almanya milli takımıyla 86 maça çıktı ve 1996 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk, 2002 Dünya Kupası'nda ise ikinci olma başarısını gösterdi.

Kahn, agresif oyun tarzı ve kaledeki hükmedici varlığıyla tanındı. Kariyeri boyunca 632 maçta Bayern Münih formasını giydi ve takımının çok sayıda maçta galip gelmesinde kilit rol oynadı. 2008 yılında futbolu bıraktığında, son maçını Almanya XI karmasına karşı oynadı ve jübilesini yaptı.

Kahn'ın futbolculuk kariyeri, sadece başarılarla değil, aynı zamanda sahada gösterdiği kararlılık ve liderlikle de hatırlanır. Onun mirası, sadece kazandığı kupa ve ödüllerle değil, modern kaleciliğe getirdiği yeniliklerle de futbol tarihine kazındı.

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Futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi 8

Dino Zoff

İtalyan futbolunun en büyük kalecilerinden biri olarak anılan Zoff, 28 Şubat 1942'de Mariano del Friuli'de doğdu. Kariyerine Udinese'de başladı. 1961'de 19 yaşındayken Serie A'daki ilk maçına çıktı ve ardından Mantova'ya transfer oldu. Burada dikkat çekerek, 1967'de Napoli'ye geçti. Napoli'de geçirdiği beş sezonda 143 maça çıktı ve kendini milli takımda da kabul ettirdi.

1972 yılında, Zoff Juventus'a transfer oldu ve burada futbol kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Juventus formasıyla 11 sezon geçiren Zoff, 330 lig maçında oynadı ve takımıyla birlikte 6 Serie A şampiyonluğu, 2 Coppa Italia ve 1 UEFA Kupası kazandı. 1973 ve 1983'te Şampiyonlar Ligi finallerinde oynadı, ancak bu kupayı kazanamadı. Juventus'taki bu başarılar, onu sadece İtalya'da değil, dünya çapında tanınan bir isim haline getirdi.

Milli takım kariyerinde ise Zoff, 1968'de İtalya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı. Ancak, en büyük başarısı 1982 FIFA Dünya Kupası'dır; 40 yaşında, İtalya'nın kaptanı olarak bu kupayı kaldırarak tarihin en yaşlı Dünya Kupası kazanan futbolcusu oldu. Bu turnuvada iki maçta kalesini gole kapatarak turnuvanın en iyi kalecisi seçildi.

Zoff, 1972 ve 1974 yılları arasında milletlerarası turnuvalarda 1,142 dakika boyunca gol yemeyerek bir rekor kırdı. Haiti'li Emmanuel Sanon'un golü ile bu rekor sona erdi. Kariyeri boyunca İtalya milli takımında 112 kez forma giydi ve bu maçlarda 83 gol yedi.

Zoff, 1983'te futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başladı. Juventus, Lazio ve İtalya milli takımını çalıştırdı. 2000 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile finale çıktı ama Fransa'ya penaltılarla kaybetti. Futbolculuk kariyeri boyunca gösterdiği disiplin, liderlik ve performansla, Dino Zoff kalecilik tarihine damga vurmuş bir isim olarak anılmakta.

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Futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi 9

Gianluigi Buffon

Dino Zoff gibi İtalyan futbolunun efsane kalecilerinden biri olarak tanınan Buffon, 28 Ocak 1978'de Carrara'da doğdu. Kariyerine 1991 yılında Parma'nın altyapısında başladı. 1995'te profesyonel olarak Parma formasını giymeye başladı ve henüz 17 yaşındayken Serie A'daki ilk maçına çıktı. Parma'da geçirdiği dört sezonda UEFA Kupası, Coppa Italia ve Supercoppa Italiana kazandı. Bu başarılar, onun 2001 yılında Juventus'a dünya rekoru kıran 52,9 milyon euro transfer ücretiyle geçişini sağladı.

Juventus'taki ilk sezonunda Serie A şampiyonluğuna ulaşan Buffon, burada uzun süre kaldı. 2001'den 2018'e kadar Juventus forması altında 9 Serie A şampiyonluğu, 4 Coppa Italia ve 5 Supercoppa Italiana kazandı. Buffon, bu süre zarfında 2006 FIFA Dünya Kupası'nı İtalya ile kazanarak uluslararası başarısını da taçlandırdı. 2006'da turnuvanın en iyi kalecisi seçilerek Yashin Ödülü'nü aldı. Ayrıca, 2003, 2004 ve 2006 yıllarında UEFA Yılın Takımı'na seçildi.

2018'de PSG'ye transfer olarak İtalya dışında da oynama fırsatı buldu ve burada Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. Ancak, bir sezon sonra tekrar Juventus'a döndü. 2023'te, kariyerine başladığı Parma'da futbolu bıraktı. Buffon, 176 kez İtalya milli takımının kalesini koruyarak milli takım rekorunu elinde tutuyor.

Buffon'un kariyeri boyunca aldığı bireysel ödüller de dikkat çekici. Serie A'da 12 kez yılın kalecisi seçildi ve 2017'de FIFA tarafından The Best FIFA Goalkeeper ödülüne layık görüldü. Kariyeri boyunca 1,100'den fazla profesyonel maça çıktı ve Serie A'da en çok maça çıkan oyuncu olarak tarihe geçti. Buffon, sadece İtalyan futbolunun değil, dünya futbolunun da en büyük kalecilerinden biri olarak anılmaktadır. Futbolu bıraktığında, yalnızca sahadaki performansı değil, liderlik yetenekleri ve karakteriyle de bir efsane olarak hatırlanmaktadır.

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Futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi 10

Lev Yashin

Yashin, Sovyetler Birliği'nin ve dünya futbolunun en efsanevi kalecilerinden biri olarak bilinir. "Kara Panter" lakabıyla tanınan Yashin, 1929'da Moskova'da doğdu ve 1950'de Dinamo Moskova futbol takımına katıldı. Kariyeri boyunca sadece Dinamo Moskova forması giydi; burada 1950'den 1970'e kadar tam 20 yıl geçirdi. Yashin, 326 lig maçında oynadı ve bu maçların 270'inde gol yemeyerek inanılmaz bir başarı sergiledi.

Yashin'in uluslararası alandaki başarıları da dikkat çekicidir. Sovyetler Birliği milli takımıyla 1956 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı ve 1960 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Ayrıca, 1958, 1962 ve 1966 Dünya Kupalarında Sovyetler Birliği'nin kalesini korudu. Ancak, belki de en büyük başarısı 1963 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanmasıydı; bu ödülü alan tek kaleci olarak tarihe geçti.

Yashin, yenilikçi kaleci tarzıyla tanındı; maç sırasında çıkışları, refleksleri ve topu kontrol etme yeteneğiyle modern kaleciliğin öncülerinden biri oldu. Kariyeri boyunca 5 kez Sovyetler Birliği'nin Yılın Futbolcusu seçildi ve IFFHS tarafından 20. yüzyılın en iyi kalecisi olarak belirlendi. 1971'de futbolu bıraktıktan sonra, futbol dünyasında bir efsane olarak hatırlanmaya devam etti. Lev Yashin, futbolun sadece bir kaleci değil, bir ikon olduğunu kanıtlayan bir isimdir.

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