Futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi

Oliver Kahn
"Der Titan" (Titan) ve "Vol-kahn-o" (Volkan) gibi lakablarla anılan Kahn, 15 Haziran 1969'da Karlsruhe'de doğdu. Futbol kariyerine 1975 yılında Karlsruher SC'nin genç takımında başladı ve profesyonel olarak ilk maçına 1987'de çıktı. 1994 yılında, 4.6 milyon Alman Markı karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu ve burada kariyerinin sonuna kadar oynadı.
Bayern Münih'teki 14 yıllık kariyeri boyunca, Kahn, sekiz Bundesliga şampiyonluğu, altı DFB-Pokal (Almanya Kupası), bir UEFA Kupası (1996), bir UEFA Şampiyonlar Ligi (2001) ve bir de Kıtalararası Kupa (2001) şampiyonluğu yaşadı. Bireysel olarak, dört kez art arda UEFA Avrupa'nın En İyi Kalecisi, üç kez IFFHS Dünyanın En İyi Kalecisi ve iki kez de Almanya'da Yılın Futbolcusu seçildi.
Kahn'ın uluslararası arenadaki en büyük başarısı, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'nın finalde kaybetmesine rağmen Altın Top Ödülü'nü kazanmasıydı. Bu ödülü alan ilk ve tek kaleci olarak turnuva tarihine geçti. Ayrıca, Almanya milli takımıyla 86 maça çıktı ve 1996 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk, 2002 Dünya Kupası'nda ise ikinci olma başarısını gösterdi.
Kahn, agresif oyun tarzı ve kaledeki hükmedici varlığıyla tanındı. Kariyeri boyunca 632 maçta Bayern Münih formasını giydi ve takımının çok sayıda maçta galip gelmesinde kilit rol oynadı. 2008 yılında futbolu bıraktığında, son maçını Almanya XI karmasına karşı oynadı ve jübilesini yaptı.
Kahn'ın futbolculuk kariyeri, sadece başarılarla değil, aynı zamanda sahada gösterdiği kararlılık ve liderlikle de hatırlanır. Onun mirası, sadece kazandığı kupa ve ödüllerle değil, modern kaleciliğe getirdiği yeniliklerle de futbol tarihine kazındı.