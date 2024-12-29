Futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi

Edwin van der Sar

Hollandalı efsanevi kaleci, futbol kariyeri boyunca birçok büyük başarıya imza attı. Kariyerine Ajax'ta başlayan Van der Sar, burada 1990'dan 1999'a kadar oynayarak 3 Eredivisie şampiyonluğu ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (1995) kazandı. Ajax ile ayrıca 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası da kazandı.

1999'da Juventus'a transfer olan Van der Sar, İtalya'da 2 sezon geçirdi ve Serie A tecrübesi kazandı. Ancak, futbolunun zirvesine Manchester United formasıyla çıktı. 2001'de Manchester United'a katıldı ve burada 4 Premier Lig şampiyonluğu, 3 Lig Kupası ve 2008'de bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Manchester United'daki son maçını 2011'de oynadı ve 266 maçta United kalesini korudu.

Uluslararası alanda, Van der Sar 130 kez Hollanda milli takımında oynadı ve 2000 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. Kariyeri boyunca istikrarı, refleksleri ve liderliğiyle tanındı. 2009'da FIFA tarafından Yılın Kalecisi seçildi ve IFFHS tarafından 2008 ve 2009'da Dünyanın En İyi Kalecisi olarak adlandırıldı.

Van der Sar, futbolu bıraktıktan sonra Ajax'ta yönetici olarak çalıştı ve kulübün sportif direktörlüğünü yaptı. Onun kariyeri, bir kalecinin nasıl hem kulüp hem de milli takım seviyesinde büyük başarılar kazanabileceğinin mükemmel bir örneğidir.