Futbol tarihinin en pahalı imzası! Galatasaray’dan Sane ve Osimhen şov!

Galatasaray, iki yıldız transferi Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park’ta görkemli bir imza töreni düzenledi.

ÜÇÜNCÜ FORMANIN LANSMANI YAPILDI

Lazio ile oynanacak özel maç öncesinde sahaya kurulan platformda önce modeller tarafından GS Store ürünlerinin ardından da Galatasaray Lisesi öğrencileriyle yeni sezonda giyilecek üçüncü formanın lansmanı yapıldı.

Sonrasında yoğun tezahüratlar eşliğinde taraftarın huzuruna çıkan Leroy Sane ve Victor Osimhen’e Başkan Dursun Özbek ile Başkan Vekili Abdullah Kavukcu eşlik etti.

DURSUN ÖZBEK: “HEDEF AVRUPA'NIN ZİRVESİ"

Kürsüye gelerek taraftarlara seslenen Dursun Özbek şu şekilde konuştu:

“Son 3 sezonun şampiyonu 5 yıldızlı takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz. Galatasaray’ı daha önce yaptığımız gibi Avrupa’nın tepesine taşıma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için çok önemli iki transfer yaptık. Bu önemli transferlerden Leroy Sane Alman Milli Takımı’nın en önemli oyuncularından biri artık sarı kırmızılı forma için ter dökecek.

Victor Osimhen gösterdiği performansla sadece Galatasaray’ın değil tüm Türk futbolseverlerin gönlünde taht kurdu ama bundan da önemlisi taraftarımızla ve kulübümüzle kelimelerle ifade edilemeyecek bir bağ kurdu.”

“TARAFTAR ÇILDIRDI EDERSON’U İSTİYOR”

Dursun Özbek’in konuşması tribünlerden yükselen ‘Taraftar çıldırdı Ederson’u istiyor’ tezahüratlarıyla bölündü. Başkanın konuşmasının yarıda kalmasıyla Osimhen ile Sane de şaşkınlık yaşadı. Tercümana taraftarların ne diye bağırdıklarını sorduklarında aldıkları cevap karşısında iki yıldız da kahkaha attı.

İmza töreninin ardından TV 100'e konuşan Dursun Özbek taraftarın Ederson isteğinin sorulması üzerine "Transfer sezonu daha bitmedi. Yeni başladı diyebiliriz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

???? Taraftarın, "Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor." isteğine Sane ve Osimhen'in tepkisi. pic.twitter.com/0zRbiP7TLJ — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) August 2, 2025

OSIMHEN VE SANE İMZALARI ATTI

Dursun Özbek’in konuşmasının ardından resmi sözleşmeye imza atan Leroy Sane Galatasaray taraftarlarını selamladı ve “Merhaba Galatasaray taraftarı. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.” dedi.

Sane’den sonra sözleşme imzalayan Victor Osimhen ise taraftarı “Teşekkürler. Sole Il Gala! (Sadece Galatasararay)” diyerek selamladı.

REKOR TRANSFER: OSIMHEN

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen’in bonservisi Türk futbol tarihinin rekor bonservis bedeli karşılığında alındı. Napoli’ye 75 milyon euro bonservis ödeneceği açıklanırken Nijeryalı yıldızla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Osimhen, her sezon için 15 milyon euro garanti ücretin yanı sıra, 1 milyon euro sadakat primi ve 5 milyon euro imaj hakkı ücreti kazanacak. Ayrıca oyuncunun olası bir satışında elde edilecek kârın %10’u da yine Napoli’ye ödenecek.

LEROY SANE İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

Bayern Münih'ten ayrılan Alman yıldız Leroy Sane ile de 3 sezonluk anlaşma sağlandı. Galatasaray, KAP’a yaptığı açıklamada Sane’ye her sezon için 9 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro sadakat primi ödeneceğini duyurdu.