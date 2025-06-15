Futbol ve siyaset Şen ola ittifak, şen ola!.

Ben bu yazıyı yazmaya başladığımda, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün:

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.” sözü geldi aklıma. Çünkü onun bu sözü, sporun toplum içinde ne kadar önemli olduğunu fark ettirmekle kalmayıp, ahlâklı yapılmasını da içermektedir.

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Evet, sporcu zeki olacak…

Çevik olacak...

Akıllı olacaktır.

Çünkü spor, öyle olmayı gerektirir.

Aynı zamanda da her sporcu ahlâklı olmalıdır da derken, onun sporculardan beklediği erdemliliği de özetler.

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Doğrusu, bu anlayış, yalnızca spora özel değildi elbette. Hayatın her aşamasında;

Sanatta…

Kültürde…

Ticarette…

Hatta siyasette de öyle olması gerekiyordu.

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Belki de en çok da siyasette öyle olması gerekir.

Niye?

Çünkü siyasetçiler ülke içinde hatta dünyada bile:

Samimiyette…

İlkelilikte…

Beşerî ilişkilerde…

Davranış biçimlerinde rol modeldirler de ondan.

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Ve hakem tarafından verilen haksız bir penaltı kararı sonrasında, topu avuta atmak düşüncesiyle topun başına gelen penaltıyı atacak olan futbolcu, sonunda topu dışarıya atarak, hakemin verdiği haksız penaltıyı onaylamayacaktır.

Ahlaklı olmak bunu gerektirir çünkü.

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Gelelim siyasete…

11 Haziran Pazartesi günü yapılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan vekilliği seçiminde iktidar -suçu henüz sabit görülmemiş olan CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanının tutuklu yargılanması sürerken- muhalefet meclis üyelerine:

“Bir araya gelin ve bu durumu kendi lehinize çevirin” demesiyle, penaltı atışının gole çevrilmesi isteniyor.

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Penaltı haklı bir penaltı mı?

Değil!

Millet iradesi ile Gaziosmanpaşa’da iktidar olan CHP, iki partinin ittifak etmesiyle penaltıyı gole çevirdiler ve ne düşündürücüdür ki bu penaltı sonrasında da çocuk gibi mutlu oldular.

Hatta parti genel başkanlarına kadar da müjde verdiler.

Ne müjdesi verdiler?

“Sizin ikram ettiğiniz penaltıyı biz gole çevirdik ve biz kazandık” dediler.

Nasıl ama!

Genel başkanları da onları kazandıkları bu başarıdan(!) dolayı tebrik etti.

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Buna ne denilir ki!

Güç nasıl bir haksızlığa kadir oluyor, bu da cümle aleme gösterildi.

Bu gol, alkış mı alır, tebrik mi, bunu ileride millet değerlendirir.

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Evet, sonuç itibariyle Cumhurspor, Milletspora karşı, hakemin verdiği haksız bir penaltı golü ile Gaziosmanpaşa maçında galip geldi.

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Diyemediler ki; “Bu bizim hakkımız değil, onların hakkı!”

Diyemediler ki; “Millet onları seçmişti bizi değil. Öyle olunca da bu pas gol olmamalı” diyemediler.

Gaziosmanpaşa bu maçın sonucundan memnun mu, bilmiyorum.

Onu da zaman gösterecek!

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Ne diyeyim!

Şen ola ittifak, şen ola!