Futbolda radikal değişikliklere yol açacak yeni kurallar üzerine görüşülüyor.

BBC'nin haberine göre; futbolun kural koyucu kurumu IFAB, son dönemde artan zaman kaybını önlemek amacıyla taç atışları ve kale vuruşlarına süre sınırlaması getirmeyi tartıştı. Toplantıda, bu duruma yönelik bir geri sayım uygulamasının devreye alınabileceği gündeme geldi.

IFAB, bu yıl kaleciler için yürürlüğe giren “topu 8 saniyeden fazla elde tutma yasağı” kuralını örnek gösterdi. Yeni öneriyle, benzer bir sürenin taç ve aut atışlarında da uygulanması tartışılıyor.

ÇİFT SARI KARTLARDA VAR İNCELEMESİ GELEBİLİR

Toplantıda ayrıca, “ikinci sarı karttan atılan oyuncuların” VAR tarafından incelenmesi yönündeki teklifin bir üst aşamaya taşınması kararlaştırıldı.

Premier Lig’de son iki sezonda 17 oyuncunun haksız şekilde ikinci sarı karttan atıldığı tespit edilirken IFAB bu hataların önüne geçmek istiyor.

Yeni uygulamanın kabul edilmesi halinde, kural gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek.

OFSAYT KURALINI GÜNCELLEME FİKRİ

IFAB’ın teknik danışma paneli FAP-TAP, ayrıca ofsayt kuralında yapılması planlanan değişiklikleri de ele aldı. Yeni öneriye göre, vücudunun herhangi bir bölümü savunma çizgisiyle aynı hizada olan futbolcu “onside” sayılacak.

FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger’in desteklediği bu fikir, ilk kez 2020’de gündeme gelmiş ancak oyunun taktik yapısını değiştireceği endişesiyle uygulanmamıştı.

KARAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Önerilerin 20 Ocak’taki IFAB yıllık toplantısında tartışılması, nihai kararın ise 28 Şubat 2026’da Cardiff’te yapılacak genel kurulda verilmesi bekleniyor.

Yeni kuralların onaylanması halinde, uygulamaların gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.