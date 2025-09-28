Futbol yorumcuları Trabzonspor'un galibiyetini değerlendirdi: Defalarca izlesek doyamayız!

Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan maçta Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

Bordo mavililer 88. dakikada 4-1 üstünlüğü sağlasa da son bölümde zorlandı. 90+1 ve 90+2. dakikalarda ağları havalandıran Fofana farkı bire indirdi.

Sahadan 3 puanla ayrılan Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet özlemine de son verdi.

Futbol yorumcuları ve köşe yazarlar, Trabzonspor'un galibiyetini değerlendirdi:

"FATİH HOCANIN OYUN PLANI İYİYDİ"

"Trabzonspor ilk 3 maçını kazanan bir takımdı. Daha sonraki 3 maçında Samsunspor'la berabere kaldı, Fenerbahçe'ye mağlup oldu, Gaziantep FK ile beraberlik. Bu takımın tekrar galibiyetle tanışması gerekiyordu. Fatih Karagümrük maçı da fırsat maçıydı.

Karagümrük'le Olimpiyat Stadı'nda oynamak gerçekten çok zor. Oradaki atmosfer, tam futbol atmosferi değil. Çok rüzgar alan bir yer, bugün de rüzgar çok belirleyici oldu.

Fatih Tekke için bugün önemli olan 3 puan almak. Bunun yanında hep 1-0 kazanan bir takımın, 1-1 giden bir serinin değişmesi gerekiyordu. Mustafa Eskihellaç'ın olmamasından kaynaklı bir dezavantaj vardı. Ama ilk 11'e baktığında tamam bu 11 olur dersin. Onun için Fatih hocanın oyun planı gayet iyiydi, 3-1 öne geçti. Trabzonspor'un ihtiyacı olan, ilk yarı 3-1 önde olan bir takımın sanki maç 0-0'mışçasına tekrar başlaması."

Oğuz Çetin/HT Spor

"TRABZONSPOR'UN SAVUNMASI HÜCUM KADAR KALİTELİ DEĞİL"

"Trabzonspor'un toparlanması lig açısından da önemli. Rekabetçi olması, şampiyonluk yarışında olması, ligin kalitesini yukarıya çekmek açısından önemli. Ligin kalitesiz olduğu argümanının bertaraf edilmesi açısından da önemli.

Ama savunmayla ilgili sadece konsantrasyon hatası diyemeyeceğim. Maç 4-1 bitirmiş gibi göründü ama Trabzonspor benzer pozisyonları ikinci yarının başında da verdi, ilk yarıda da verdi. Birçok noktada Trabzonspor savunmasında ya birebir kaldığını ya da pozisyon almakta zorlandığını gördük. Hücum kadar kaliteli değil savunması."

Yusuf Kenan Çalık/Ekol Sports

"DEFALARCA İZLESEK DOYAMAYIZ"

"Onuachu yine sanat eseri, muazzam bir gol attı. İri fiziği ve uzun boyuna rağmen, yeşil sahalarda bu kadar atletik bir golcü daha yoktur! Toplara vururken, adeta bir jimnastikçiye dönüşüyor. Dün Pina'nın ortasında adeta bir Ibrahimovic golü attı. Onuachu'nun röveşata vuruşu, gözlerimizin pasını sildi. Zihnimizi açtı! Gerçekten defalarca izlesek doyamayız bu vuruşa!

Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim, son bölümde yapılan facia hatalar Trabzonspor'a hiç yakışmadı. Sonuç olarak Trabzonspor, İstanbul'dan kazanarak dönmesini bildi. Hem de son bölüm hariç iyi futbol oynayarak. Üç maçtır dinen Fırtına, dün Olimpiyat Stadı'nda esti. Fatih Tekke de rahat bir nefes aldı."

Zeki Uzundurukan/Fotomaç

"KAZANIRKEN HATALARI GÖRMEK EN BÜYÜK ŞANS OLDU"

"Bordo-Mavililer kolay kazanabileceği maçı uzatmalarda zora soktu. Sonuçta garip ama değerli bir galibiyet çıktı. Ligde puan sıralamasında her puan çok kıymetli. Hele ki bu ligde kadrolar Galatasaray, Fenerbahçe ve diğerleri diye ayrılıyorken. Trabzonspor’un topladığı puan bu açıdan önemli. Ancak oyunda hamleler, orta sahadaki geçirgenlik ve temassız oyun dikkat çekiciydi. Kazanırken bu hataları görmek teknik ekibin en büyük şansı oldu."

Olcay Çakır/Fanatik