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Fenerbahçeli futbolcuların eşleri isyan etti

Brezilyalı spikerin sözleri üzerine Fenerbahçeli futbolcu eşleri kazan kaldırdı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 11:02
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"Futbolcu eşleri sadece ganimet" sözleri isyan çıkardı

Fenerbahçeli futbolcuların eşleri isyan etti
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Brezilya'da televizyon sunucusu Stephanie Ribeiro, futbolcuların eşleri için "Onlar sadece ganimet. Doğurmaktan başka bir işleri yok" ifadesini kullanınca Fenerbahçeli futbolcuların eşlerinden tepki yağdı.
Villian Arao'nun eşi Amanda Arão, Instagram hesabından "Madem bu kadar umursuyorsun, gel anne ol. '500.000 eyalet/ülke değişikliği yapmam gerekiyor, sonra hukuktan mezun olabilirim, yüksek lisans ve doktora yapabilirim, çünkü en önemli olan bu, değil mi? "dedi


Fenerbahçeli Luan Peres'in eşi Gabi Mercan da, Instagram hesabından yaptığı yorumda, "Ev kadını olmayı, anne olmayı sadece seks olarak hissedecek kadınlar var. Defol git. Çalışmak, iş kadını olmak, okumak! Ne istersen onu yap. Başkalarını görmeden başkalarını yargılamak kolay" dedi.

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