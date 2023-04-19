Futbolcu Neymar ve sevgilisi mutluluktan uçuyor. Tüm dünyaya müjdeyi verdiler

Brezilyalı futbolcu Neymar ve model sevgilisi Bruna Biancardi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu.

Futbolcu Neymar ve sevgilisi mutluluktan uçuyor. Tüm dünyaya müjdeyi verdiler

Fransız ekibi Paris Saint Germain’de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar ve model sevgilisi 28 yaşındaki Bruna Biancardi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla hayatlarının en güzel haberlerinden birini verdi.

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"ÇABUK GEL, OĞLUM/KIZIM SENİ BEKLİYORUZ"

Bruna Biancardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatınızın hayalini kuruyoruz, gelişinizi planlıyoruz ve aşkımızı tamamlamak için burada olduğunuzu bilmek günlerimizi çok daha mutlu ediyor. Seni şimdiden çok seven erkek kardeşin, büyükannen, büyükbaban, amcaların ve teyzelerinle güzel bir aileye geleceksin! Çabuk gel oğlum/kızım, seni bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

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Çiftin paylaştığı fotoğraflar, Neymar’ın Bruna'nın karnını tuttuğunu ve Brezilyalı yıldız partnerinin kafasını kucaklarken kahkaha atmadan önce gösteriyor.

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Neymar'ın ayrıca Bruna'nın karnını öptüğü, kanepede onunla poz verdiği, kulağını karnına dayayıp dilini çıkardığı görülüyor.

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Bruna, kendi giyim markasına sahip olan Sao Paulo'dan bir sosyal medya kişiliği ve modelidir. Çiftin 2021'de çıkmaya başladığı ancak ilişkilerini birkaç ay sessiz tuttuğu düşünülüyor. Sonunda Ocak 2022'de ilişkileri resmiyet kazanan çift, bu durumu sosyal medyadan açıklamıştı.

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