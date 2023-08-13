Futbolcular kuyu suyundan zehirlendi. Lig öncesi maç iptal oldu

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Amedspor kafilesinin Ankara Kızılcahamam'daki kampı devam ederken talihsiz bir olay yaşandı.

Amedspor'un, Kırşehirspor ile yağacağı hazırlık maçı öncesi Amedspor oyuncuları konakladığı otelde hastalandı.

İshal, kusma, karın ağrısı gibi belirtilerle hastaneye kaldırılan 4 futbolcu tedavi altına alındı. Oyuncuların rahatsızlığı nedeniyle dün gece yapılan antrenmanda sadece 8 futbolcu yer aldı.

İPTAL KARARI ALINDI

Yarın oynanacak Amedspor Kırşehirspor hazırlık maçı da Amedsporlu oyuncuların rahatsızlığından dolayı iptal edildi.

Maçın iptal kararı, teknik ekip ile sağlık ekibinin önerisi ile alındı. Futbolcuların kaldıkları otelde içtikleri kuyu suyundan zehirlendiği iddia edildi.



