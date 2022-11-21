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İran milli takımından protesto. Futbolcular marşı okumadı

Katar'daki Dünya Kupası'nda İranlı futbolcular, İngiltere ile oynanan maç öncesinde milli marşı okumayarak ülke yönetimini protesto etti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:42
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Futbolcular marşı okumadı. İran milli takımından protesto

İran milli takımından protesto. Futbolcular marşı okumadı
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İranlı futbolcular, ülkelerine tepki olarak İngiltere maçı öncesinde milli marşlarını okumadı. Bu sırada tribünlerin tamamından alkış sesleri yükseldi.

İran kalecisi Alireza Beiranvand, Majid Hosseini ile çarpışmasının ardından yaklaşık 10 dakika tedavi gördü ancak oyuna devam edemedi. 19. dakikada Beiranvand, sedyeyle sahadan çıkarıldı ve yerine Seyed Hosseini oyuna dahil oldu.

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Mümin islamoglu
21.11.2022 17:02
Kadınları baskı ile çarşafa sokup eğitimsiz bırakan hangi millet gelişebilir..işte İslam denilen alemi n durumu.egitimsizlik.geri kalmışlık.uretimsizlik.ve sürekli gerilim.savas  
 
İslam ademoglu
21.11.2022 17:00
Aynı tepkiyi katar.suudu Arap takımı da göstermeli orada kadınlar baskı altında degilmi İran'da kadın vekiller var bunlarda varmı..İran'ı savunmuyorum.ama katar oradan daha berbat  
 
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