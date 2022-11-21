İran milli takımından protesto. Futbolcular marşı okumadı

İranlı futbolcular, ülkelerine tepki olarak İngiltere maçı öncesinde milli marşlarını okumadı. Bu sırada tribünlerin tamamından alkış sesleri yükseldi.

İran kalecisi Alireza Beiranvand, Majid Hosseini ile çarpışmasının ardından yaklaşık 10 dakika tedavi gördü ancak oyuna devam edemedi. 19. dakikada Beiranvand, sedyeyle sahadan çıkarıldı ve yerine Seyed Hosseini oyuna dahil oldu.