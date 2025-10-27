Denizli'de amatör maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya biber gazıyla müdahale eden 2 polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.

26 Ekim'de Aktepe Mahallesi'ndeki Akvadi Stadyumu'nda Gökbörügücü Spor ile Pamukkale Spor takımları arasında oynanan 1. Amatör Küme maçı sonrası futbolcular arasında kavga çıktı.

Müsabakada görevli polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Bir polis memuru oyuncuları ayırdıktan sonra kendisine yönelen oyunculara ve teknik ekibe biber gazı sıktı.

Olaya ilişkin Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, "Söz konusu olaya müdahale eden polis ekibiyle ilgili olarak çeşitli sosyal medya hesapları ve basında paylaşımların yapıldığı görülmüştür. Olayla ilgili olarak, görevli polis memurlarının müdahale şekline dair idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.