Futbolda bir dönem sona mı eriyor? Tartışmaların ortasında VAR hakemleri bulunuyor

Futbolda son yılların en büyük değişikliği olan VAR hakemliği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Aralarında Premier Lig’in de olduğu üst düzey liglerde VAR hakemlerinin yaptığı hataların nasıl düzeltileceği konuşulurken Norveç’te ise VAR’ın kaldırılması gündeme geldi.

Süper Lig’de ise hakem tartışmaları hem VAR’dan hem de orta hakemden gelen kararlar çerçevesinde devam ediyor.

Futbolda kulları belirleyen kurum olan IFAB, VAR konusunda flaş kararlar almaya hazırlanıyor. Gelen haberlere göre IFAB, VAR protokolü konusunda yeni kurallar getirmeyi gündeme aldı.

Şu anda bulunan mevcut sistemde ikinci sarı karttan oyundan atılan oyuncuya VAR müdahale edemiyordu. IFAB, bu sistemin değiştirilip VAR'ın karışması ve uyarılarda bulunması konusunda FIFA'yı ikna etti.

Bir diğer konu ise köşe vuruşları... VAR'ın artık köşe vuruşlarına dahi karışabileceği konusu FIFA'ya önerildi. FIFA, bu konuya da sıcak baktığını IFAB'a bildirerek 1 Mart’ta Zürih’te yapılacak toplantı öncesi sinyalleri verdi.

IFAB ve FIFA'nın yaptığı bu görüşmenin ardından futbolseverler, 'maçlarda artık hakem olmayacak' şeklinde yorumlar yaptı. İlerleyen seviyelerde VAR'ın saha içinde olan her olaya karışması beklenirken sosyal medyada bu gelişme tartışmalara neden oldu.