19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz devinin eski yıldızı 29 yaşında futbolu bıraktı

İngiliz devinin eski yıldızı 29 yaşında futbolu bıraktı

Liverpool altyapısında yetişen ve uzun yıllar Merseyside ekibinde forma giyen Jon Flanagan, 29 yaşında futbola veda ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 13:56
Takip Et

Futbolda bir sürpriz ayrılık haberi de Liverpool'un eski futbolcusu Jon Flanagan'dan geldi. 29 yaşında emekli oldu

İngiliz devinin eski yıldızı 29 yaşında futbolu bıraktı
+
Aa
-

Liverpool'un eski beki Jon Flanagan futbol kariyerini noktaladı.

Sakatlıklar son dönemde Flanagan'ın peşini bırakmadı.

Diz ameliyatının ardından toparlanmaya çalıştığını söyleyen İngiliz futbolcu elinden geleni yaptığını ancak artık futbolu bırakma zamanının geldiğini söyledi.

Flanagan yaptığı açıklamada, "14 aydır diz ameliyatından sonra bu problemden kurtulmak için her şeyi denedim. Ancak artık gelecekteki sağlığım önceliğim olmalı. Çocukken hayalim büyüyüp geçimimi futboldan kazanmaktı. Bugün hayalimi gerçekleştirdiğim için gurur duyuyorum. Sadece kulübüm Liverpool'da kaptanlık yapmakla kalmadım, milli takımda da oynadım. Bu anılar bir ömür boyu sürecek" dedi.

2011'de A takıma yükselen ve 2018 yılına kadar Anfield'da bulunan Flanagan bu süreçte Burnley ve Bolton'da kiralık oynamıştı. 2018'de Rangers'a imza atan İngiliz bek daha sonra Belçika ekibi Charleroi'de top koşturdu.

Son olarak Danimarka ekiplerinden Koge'ye imza atan Flanagan geçen sezon yalnızca 4 maçta görev yapabilmişti.

Sakatlık problemi nedeniyle futbola veda eden Flanagan, milli formayı bir kez sırtına geçirmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
1
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
2
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
3
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
4
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
5
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
6
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
7
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿Yunanistan Başbakanı Miçotakis devreye girdi. Dünya Kupası komşuya gidiyor
﻿Yunanistan Başbakanı Miçotakis devreye girdi. Dünya Kupası komşuya gidiyor
﻿Yunanistan Başbakanı Miçotakis devreye girdi. Dünya Kupası komşuya gidiyor
﻿CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿Rize Kaçkar Devlet Hastanesi akaryakıt satın alacak
﻿Rize Kaçkar Devlet Hastanesi akaryakıt satın alacak
﻿Rize Kaçkar Devlet Hastanesi akaryakıt satın alacak
﻿Menopoza giren hanımlar ve eşleri dikkat! Uzmanı açıkladı
﻿Menopoza giren hanımlar ve eşleri dikkat! Uzmanı açıkladı
﻿Menopoza giren hanımlar ve eşleri dikkat! Uzmanı açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.