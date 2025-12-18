Strasbourg’un efsanevi stadı Stade de la Meinau, sürdürülebilirlik odaklı sıra dışı bir mimari projeyle modern bir kimliğe kavuşuyor.

FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

The Athletic’te yer alan habere göre, yenileme çalışmaları kapsamında stadın güney tribünü cephesinde, hizmet dışı bırakılan Airbus A340 yolcu uçaklarının gövdeleri kullanılıyor. Bu proje, futbol stadyumları arasında dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

UÇAK GÖVDELERİ STAT CEPHESİNE DÖNÜŞTÜ

Projeyi üstlenen Populous mimarlık ofisi, Fransa-İspanya sınırına yakın bir uçak söküm tesisinden temin edilen eski yolcu uçaklarını özel işlemlerden geçirerek alüminyum panellere dönüştürdü. Bu paneller, stadın güney tribününde dikey olarak konumlandırılıyor.

30 UÇAK, 196 PANEL

Toplam 30 adet hurdaya ayrılmış uçaktan elde edilen 196 panel, beyaz alüminyum yüzeyler ve kulübün renklerini yansıtan mavi detaylarla tasarlandı. Paneller yalnızca estetik bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda güneş kırıcı işlevi görerek enerji tasarrufuna katkı sağlıyor.

160 MİLYON STERLİNLİK YENİLEME

Yaklaşık 160 milyon sterlinlik bütçeyle hayata geçirilen projede, stadın tamamı yıkılmak yerine yalnızca ana güney tribünü yeniden inşa ediliyor. Diğer tribünlerde ise sınırlı yenileme çalışmaları yapılıyor.

KARBON SALIMI YÜZDE 46 AZALDI

Uçak gövdelerinin yeniden kullanılması sayesinde, standart inşaat çözümlerine kıyasla yüzde 46 daha düşük karbon salımı sağlandığı belirtiliyor. Proje, çevre dostu yaklaşımıyla da dikkat çekiyor.

Uçak gövdelerinden inşa edilen bu sıra dışı cephe, Stade de la Meinau’yu sadece bir futbol stadı olmaktan çıkarıp, modern mimarinin ve sürdürülebilir spor yapılarının örneklerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.