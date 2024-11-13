Futbolda dengeleri değiştirecek yeni düzenleme. Teknik direktörlere itiraz hakkı geliyor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), VAR'ın ardından futbolda yeni bir teknoloji için kolları sıvadı. Maç sırasında teknik direktörlere pozisyonlara itiraz etme hakkı sağlayacak Futbol Video Desteği'nin (FVS) denenmesi için Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'yla (IFAB) görüşülecek.

ESPN'e röportaj veren FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, FVS'nin uygulanma sürecine dair konuştu. Collina, sistem denemelerinin devam etmesi amacıyla IFAB ile görüşeceklerini söyledi.

Alternatif bir VAR sistemi olan yeni teknolojinin denemelerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten eski İtalyan futbol hakemi, şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını açıkladı.

'DAHA FAZLA TURNUVADA KULLANILACAK'

Collina, "Deneme sürecinin başındayız. FIFA U20 ve U17 Kadınlar Dünya Kupası'ndaki denemeler dikkatlice analiz edilecek. FIFA, IFAB'a rapor sunacak ve denemelerin daha geniş şekilde yapılmasını talep edecek. FIFA'ya üye birkaç ülke denemelere katılmak için ilgi gösterdi. IFAB izin verirse gelecek yıl FVS kullanılan daha fazla turnuva olacak" dedi.

'FVS, VAR'IN GÖSTERDİĞİNİ GÖSTERMEYECEK'

VAR ile FVS arasındaki farka vurgu yapan Pierluigi Collina, "FVS'nin VAR olmadığını açıkça belirtmek beklentiler açısında önem taşıyor. FVS, VAR'ın gösterdiğini göstermeyecek. Ofsayt buna bir örnek. FVS 4-5 kamerayla çalışmak üzere tasarlandı" şeklinde konuştu.

FVS TEKNOLOJİSİNİN KAPSAMI

Futbolda yeni devrim niteliğindeki FVS uygulamasında teknik direktörlere maç boyunca iki itiraz hakkı tanınacak ve söz konusu pozisyonlar VAR'da olduğu gibi incelenecek. Gol, kırmızı kart, penaltı ve kartın yanlış bir futbolcuya gösterilmesi halinde itiraz edilebilecek ve bu hak sadece teknik direktörlere ait olacak.