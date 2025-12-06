Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, yarın Galatasaray GAİN'i konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Hatice Aydin yönetecek.

Türk futbolu bunu da gördü! 11 yerine 7 oyuncuyla maça çıktılarTürk futbolu bunu da gördü! 11 yerine 7 oyuncuyla maça çıktılarSpor

Futbolda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yarın! - Resim : 2

Süper Lig ekibinin başkanlık seçiminde kavga çıktı!Süper Lig ekibinin başkanlık seçiminde kavga çıktı!Spor

İki ekip, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk 10 haftasında puan kaybetmedi.

Ligde 10'da 10 yapan iki takımdan Galatasaray GAİN, artı 2 averaj farkla Fenerbahçe arsaVev'in önünde lider durumda bulunuyor.

Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi! Okan Buruk'u yerden yere vurdularSpor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi! Okan Buruk'u yerden yere vurdularSpor

Yarınki derbi sonucunda iki ekipten en az biri, bu sezon ilk kez puan kaybı yaşayacak.