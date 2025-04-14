Kadınları ayağa kaldıran pankarta Bakan’dan pişkin savunma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğurganlığın tehlike altında olduğunu öne sürerek 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini duyurmuştu. Erdoğan, nüfus artış hızının azalmasının önündeki engellerden birinin de "sezaryen doğum" olduğu iddiasıyla "normal doğumu teşvik" için gerekli adımları atacaklarını bildirmişti.

Futbol kulüpleri de son dönemlerde "normal doğumu" teşvik edici pankartlarla sahalara çıkmaya başladı. Son olarak Sivaspor- Fenerbahçe maçında futbolcular ellerinde "normal doğum" pankartlarıyla sahaya çıktı. Ancak pankartlar sosyal medyada gündem olarak, kadın örgütleri, siyasetçiler ve doktorlar başta olmak üzere kadınların tepkisini çekti.

"SADECE ERKEKLER Mİ GELİYOR"

Ardı ardına gelen tepkilerin ardından bu kez açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan geldi. Bakan Memişoğlu, Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen aşı programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi sahaya çıkarken taşıdıkları, "Doğal olan normal doğum" mesajına, hem kadınlardan hem de sağlık örgütlerinden gelen tepkilerin sorulması üzerine Memişoğlu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" dedi.