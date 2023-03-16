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Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi, cuma günü oynanacak Arabam.com Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 15:02
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Futbolda süper Lig'de 26. hafta heyecanı

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Cuma:
20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)
19 Mart Pazar:
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

TRABZOSPOR'UN MAÇI NE ZAMAN?

Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.

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