Futbolda tarihi hafta: Avrupa'da Türklerin ayak sesleri!

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, 3’te 3 yaparak Türk futbolu için tarihi bir Avrupa haftasına imza attılar.

TARİHTE İKİNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un zaferleri büyük sevinç yaratırken Türk takımları tarihte ikinci kez Avrupa kupalarında aynı haftada çıktığı bütün karşılaşmaları kazanmayı başardı.

ÜLKE PUANINA ÖNEMLİ KATKI

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0, Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde Nice’i 2-1 ve Samsunspor Konferans Ligi’nde Legia Varşova’yı 1-0’lık skorlarla yenerek aynı zamanda ülke puanına da önemli katkı sağladılar.

UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 şu şekilde:

1 - İngiltere | 97.560

2 - İtalya | 86.801

3 - İspanya | 80.953

4 - Almanya | 77.258

5 - Fransa | 70.390

6 - Hollanda | 62.366

7 - Portekiz | 59.466

8 - Belçika | 56.150

9 - Türkiye | 44.800

10 - Çekya | 41.500

EN SON 2022'DE GERÇEKLEŞMİŞTİ

En son 13 Ekim 2022'de aynı gün sahaya çıkan Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor çıktıkları karşılaşmaları kazanarak dörtte dört yapmıştı.

O dönemde alınan sonuçlar ise şöyleydi:

AEK Larnaca - Fenerbahçe 1 - 2

Trabzonspor - Monaco 4 - 0

Başakşehir - RFS 3 - 0

Ballkani - Sivasspor 1 - 2