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Türkiye Kupası'nda tur atlayanlar belli oldu

Milli maçlar arasında Türkiye Kupası heyecanı yaşandı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 11:25
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu, oynanan 4 karşılaşmayla tamamladı

Türkiye Kupası'nda tur atlayanlar belli oldu
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu, oynanan 4 karşılaşmayla tamamladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda bugün alınan sonuçlar şöyle:

Diyarbekirspor-Kars 36: 3-0

Belediye Derincespor-Amasyaspor FK: 0-1 (Uzatmada)

Menemen FK-Bigaspor: 3-2

Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor: 2-3

Kupada 3. tur kura çekimi 4 Ekim Salı günü yapılacak.

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