Futboldaki en tuhaf sakatlık ortaya çıktı: Bulaşık yıkarken…

Futbolda bugüne kadar eşine çok az rastlanır bir sakatlık yaşandı. Ipswich forması giyen savunma oyuncusu savunma oyuncusu Axel Tuanzebe, takımının West Ham United ile oynadığı maçta forma giyemedi. Ipswich Teknik Direktörü Kieran McKenna yaptığı açıklamada 26 yaşındaki oyuncunun elinden yaşadığı bir hastalık nedeniyle acilen ameliyat olduğunu ve bu sebepten bir süre daha forma giyemeyeceğini söyledi.

McKenna, oyuncusunun sakatlığı ile ilgili detaylı bilgi vermese de gerçek kısa sürede ortaya çıktı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, 26 yaşındaki oyuncu evde bulaşık yıkarken sakatlandı. Edinilen bilgiye göre Tuanzebe, bulaşık yıkarken kırılan cam eline kötü bir şekilde battı. Sonrasında hastaneye kaldırılan oyuncuya doktorlar acil olarak müdahale etti. Doktorlar ilk başta Tuanzebe’nin baş parmağını kaybetmesinden endişe duysa da yapılan müdahale sonrası oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

26 yaşındaki oyuncunun sahalara ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.

BAŞKA TUHAF SAKATLIKLAR DA VAR

Ipswich’in oyuncusu Tuanzebe’nin başına gelenler futboldaki ilk tuhaf sakatlık değil. Manchester United forması ile oynadığı futbolla efsane olan Rio Ferdinand’ın Leeds United forması giydiği yıllarda konsolda oyun oynarken ayağını sehpaya uzatarak uzun süre sabit kaldı. Eski İngiliz oyuncu bu sebepten dizinin arkasındaki bir tendonu inciterek bir süre sahalardan uzak kaldı.

Chelsea efsanesi Frank Lampard ise Everton Teknik Direktörlüğü yaparken Alex Iwobi'nin attığı gole çok sevindi. İngiliz teknik adam gol sevinci sırasında hiç fark etmeden elini sertçe vurduğu için elini kırdı. Lampard yaptığı açıklamada olayın nasıl geliştiğinin farkına bile varmadığını belirterek elini kırdığını sonradan anladığını söyledi.