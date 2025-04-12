Futbolseverlere müjde: Bu hafta sonu tam 8 maç şifresiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig’de heyecan, 34. hafta maçlarıyla devam ederken, TRT Spor’dan futbolseverlere müjdeli haber geldi. 12-14 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak 8 karşılaşma, TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Play-off yarışından kümede kalma mücadelesine kadar kritik maçların yer aldığı program, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İşte detaylı maç programı ve öne çıkan karşılaşmalar.

TRT SPOR'UN ŞİFRESİZ MAÇ PROGRAMI

TRT Spor’un resmi internet sitesi ve X platformunda duyurulan programa göre, hafta sonu ve pazartesi günü oynanacak maçlar şu şekilde:

12 Nisan Cumartesi

16:00: İstanbulspor - Keçiörengücü

19:00: Şanlıurfaspor - Amed SK

13 Nisan Pazar

13:30: Sakaryaspor - Pendikspor

16:00: Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği

19:00: MKE Ankaragücü - Boluspor

14 Nisan Pazartesi

14:00: Bandırmaspor - Iğdır FK

17:00: Ümraniyespor - Esenler Erokspor

20:00: Kocaelispor - Yeni Malatyaspor