Futbolseverlere müjde: Bu hafta sonu tam 8 maç şifresiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig’de heyecan, 34. hafta maçlarıyla devam ederken, TRT Spor’dan futbolseverlere müjdeli haber geldi. 12-14 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak 8 karşılaşma, TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Play-off yarışından kümede kalma mücadelesine kadar kritik maçların yer aldığı program, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İşte detaylı maç programı ve öne çıkan karşılaşmalar.
TRT SPOR'UN ŞİFRESİZ MAÇ PROGRAMI
TRT Spor’un resmi internet sitesi ve X platformunda duyurulan programa göre, hafta sonu ve pazartesi günü oynanacak maçlar şu şekilde:
12 Nisan Cumartesi
16:00: İstanbulspor - Keçiörengücü
19:00: Şanlıurfaspor - Amed SK
13 Nisan Pazar
13:30: Sakaryaspor - Pendikspor
16:00: Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği
19:00: MKE Ankaragücü - Boluspor
14 Nisan Pazartesi
14:00: Bandırmaspor - Iğdır FK
17:00: Ümraniyespor - Esenler Erokspor
20:00: Kocaelispor - Yeni Malatyaspor