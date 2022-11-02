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Dünyanın nefesini tutarak beklediği Dünya Kupası'nın jeneriği az önce yayınlandı

2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:47 , Video

2022 FIFA Dünya Kupası'nın jeneriği yayınlandı.

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