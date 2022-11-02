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Dünyanın nefesini tutarak beklediği Dünya Kupası'nın jeneriği az önce yayınlandı
Fifa
katar 2022
Dünya Kupası
Dünyanın nefesini tutarak beklediği Dünya Kupası'nın jeneriği az önce yayınlandı
2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:47
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Video
2022 FIFA Dünya Kupası'nın jeneriği yayınlandı.
Polis toplantıdayken bastı. 8 tutuklama
Polis toplantıdayken bastı. 8 tutuklama
Dünyanın nefesini tutarak beklediği Dünya Kupası''nın jeneriği az önce yayınlandı
Dünyanın nefesini tutarak beklediği Dünya Kupası''nın jeneriği az önce yayınlandı
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