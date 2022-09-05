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Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı

Süper Lig'de nefesler tutuldu. Futbolseverlerin merakla beklediği derbi tarihleri belli oldu.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 22:22
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Futbolseverlerin merakla beklediği derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı.

Açıklanan programa göre derbi tarihleri de netlik kazandı.

Buna göre Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

10. haftadaki Beşiktaş Trabzonspor derbisinin tarihi ise 16 Ekim Pazar. Mücadelenin başlama saati 20.00

13. haftada Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek derbi 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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