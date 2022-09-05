Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı.
Açıklanan programa göre derbi tarihleri de netlik kazandı.
Buna göre Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
10. haftadaki Beşiktaş Trabzonspor derbisinin tarihi ise 16 Ekim Pazar. Mücadelenin başlama saati 20.00
13. haftada Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek derbi 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
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