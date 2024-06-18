Futbolu bırakıp sosyal medyaya soyundu

9 Aralık 1999'da ABD'nin başkenti Washington'da doğan Teja, kariyerinin tamamını orta saha oyuncusu olarak geçirdi.
Meksika takımı Necaxa'ya transfer olmadan önce formasını giydiği ilk takımı, ABD temsilcisi Seattle oldu. Amatör sözleşme imzaladığı takımda isteneni veremeyince sezon sonunda sözleşmesi feshedildi.
ABD kadın futbolunda istediğini elde edemeyen Teja, Meksika'ya taşındı ve Tuzas del Pachuca gençlik takımına katıldı.
Tuzas del Pachuca'da gösterdiği performansla Necaxa gözlemcilerinin ilgisini çeken oyuncu 2023'te transfer oldu ve Necaxa takımının ilk yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti.
Amerika amatör kadın liginde 32 maçta forma giyen Teja, Club Puebla'dan Necaxa'ya transfer olarak profesyonelliğe adım attı.
Necaxa'da da aradığınu bulamayan Teja uzun bir Instagram gönderisyle futbola veda ettiğini açıkladı.
Teja veda mesajında "sahada kanıtlayacak hiçbir şeyim kalmadı. Kramponları asmak için bundan daha iyi bir vakit olamaz" dedi.
Teja'nın Instagram'da yayınladığı veda mesajı 14.000'den fazla beğeni aldı. Teja'nın platformda 436.000 takipçisi olduğu göz önüne alındığında bu pek de sürpriz değildi
Teja, en popüler gönderilerinden birinin altına "Benim bedenim sanattır. Tüm bedenler sanattır" diye yazdı. Instagram'daki paylaşımlarını Onlyfans'a taşıma kararı alan Teja, müstehcen görüntüleri ile sosyal medyayı adeta yıktı geçti.
Teja, Onlyfans hesabı açtığını yine Instagram üzerinden duyurdu ve bir hayranının bunu neden yaptığı sorusuna "Çünkü insanlar bunu istedi" diye yazdı.