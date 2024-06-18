Futbolu bırakıp sosyal medyaya soyundu

Futbolu bırakıp sosyal medyaya soyundu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meksika Kadın Futbol Ligi'nde Necaxa forması giyen 23 yaşındaki Nikkole Teja, kulüp taraftarlarının isteği üzerine bir OnlyFans hesabı açıp paylaşımlara başlayınca sosyal medya yıkıldı.

1/10
Futbolu bırakıp sosyal medyaya soyundu 1

9 Aralık 1999'da ABD'nin başkenti Washington'da doğan Teja, kariyerinin tamamını orta saha oyuncusu olarak geçirdi.

2/10
Futbolu bırakıp sosyal medyaya soyundu 2

Meksika takımı Necaxa'ya transfer olmadan önce formasını giydiği ilk takımı, ABD temsilcisi Seattle oldu. Amatör sözleşme imzaladığı takımda isteneni veremeyince sezon sonunda sözleşmesi feshedildi.

3/10
Futbolu bırakıp sosyal medyaya soyundu 3

ABD kadın futbolunda istediğini elde edemeyen Teja, Meksika'ya taşındı ve Tuzas del Pachuca gençlik takımına katıldı.

4/10
Futbolu bırakıp sosyal medyaya soyundu 4

Tuzas del Pachuca'da gösterdiği performansla Necaxa gözlemcilerinin ilgisini çeken oyuncu 2023'te transfer oldu ve Necaxa takımının ilk yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti.

5/10
Futbolu bırakıp sosyal medyaya soyundu 5

Amerika amatör kadın liginde 32 maçta forma giyen Teja, Club Puebla'dan Necaxa'ya transfer olarak profesyonelliğe adım attı.

6/10
Futbolu bırakıp sosyal medyaya soyundu 6

Necaxa'da da aradığınu bulamayan Teja uzun bir Instagram gönderisyle futbola veda ettiğini açıkladı.

7/10
Futbolu bırakıp sosyal medyaya soyundu 7

Teja veda mesajında "sahada kanıtlayacak hiçbir şeyim kalmadı. Kramponları asmak için bundan daha iyi bir vakit olamaz" dedi.

8/10
Futbolu bırakıp sosyal medyaya soyundu 8

Teja'nın Instagram'da yayınladığı veda mesajı 14.000'den fazla beğeni aldı. Teja'nın platformda 436.000 takipçisi olduğu göz önüne alındığında bu pek de sürpriz değildi

9/10
Futbolu bırakıp sosyal medyaya soyundu 9

Teja, en popüler gönderilerinden birinin altına "Benim bedenim sanattır. Tüm bedenler sanattır" diye yazdı. Instagram'daki paylaşımlarını Onlyfans'a taşıma kararı alan Teja, müstehcen görüntüleri ile sosyal medyayı adeta yıktı geçti.

10/10
Futbolu bırakıp sosyal medyaya soyundu 10

Teja, Onlyfans hesabı açtığını yine Instagram üzerinden duyurdu ve bir hayranının bunu neden yaptığı sorusuna "Çünkü insanlar bunu istedi" diye yazdı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları
EURO 2024'te oynayacak süper lig futbolcuları
Avrupa Şampiyonası hakkında bilmeniz gerekenler
Avrupa Şampiyonası hakkında bilmeniz gerekenler
Avrupa'da biten transferler. İşte yıldız futbolcuların yeni takımları
Avrupa'da biten transferler. İşte yıldız futbolcuların yeni takımları
Almanya'da Türkiye depremi
Almanya'da Türkiye depremi
Futbol ve siyaset. Soğuk savaş gölgesinde gerçekleştirilen ilk Avrupa Şampiyonası
Futbol ve siyaset. Soğuk savaş gölgesinde gerçekleştirilen ilk Avrupa Şampiyonası
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri belli oldu. Dikkat çeken Mourinho detayı
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri belli oldu. Dikkat çeken Mourinho detayı