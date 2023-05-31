Futbolumuzun batışı: Şampiyona 'dev' gelir!

Galatasaray, MKE Ankaragücü’nü mağlup ederek Süper Lig’de 23. kez mutlu sona ulaştı.



Sarı-kırmızılılar böylelikle, şampiyonluk rekabetinde en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 4 şampiyonluk fark atmış oldu.



Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutlarken benim bir haber dikkatimi çekti: “Galatasaray’a dev gelir”



Hemen hemen her gazetenin ve haber sitesinin yer verdiği haberde, “Galatasaray’ın kasası doldu taştı”, “Galatasaray’ın kazandığı gelir dudak uçuklattı” gibi ifadeler kullanıldı.



Habere göre dudaklarınızı uçuklatan gelir şöyle:



“Sarı-kırmızılı kulüp, toplamda 193 milyon liradan fazla bir gelirin sahibi olacak.



Toplam şampiyonluk: 62 milyon 920 bin lira



Katılım payı: 33 milyon 416 bin lira



Şampiyonluk ödülü: 33 milyon 200 bin lira



Performans: 59 milyon 800 bin lira + 4 milyon 600 bin lira



Toplam: 193,94 milyon TL”



Güncel euro (22,10 TL) kuruna göre Galatasaray’ın kasasına girecek gelir yaklaşık 8,7 milyon euro civarı.



Yani Icardi ile Mertens’in yıllık maliyeti kadar…



Evet 86 milyonluk bir ülkenin en büyük spor organizasyonunu birincilikle bitiren takımının kasasına giren gelir, iki oyuncusunun maaşı ediyor.



Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne katılamazsa -ki 3 ön eleme oynayacak zor gözüküyor- kayda değer bir para eline geçmemiş olacak. Süper Lig’den gelen gelirden daha fazla olmakla birlikte UEFA Avrupa Ligi’nden gelen para pek tatmin edici değil çünkü.



Bu kulüpler için sürdürülebilir bir durum değil.



Futbol kulüpleri batmaya mahkum çünkü gelirleri lira, giderleri euro.



Bu dahiyane(!) ekonomi politikaları devam ettiği müddetçe 100 yıllık kulüplerin satışı dahi söz konusu olabilir.