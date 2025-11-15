“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.”

Mustafa Kemal Atatürk

Futbol artık bir spor değil, bir piyasa. Yeşil sahalar rekabetin değil, rantın yeşil çimle kamufle edildiği borsalar hâline geldi. Eskiden futbol, sokak aralarındaki çocukların yıpranmış bir topu paylaşmasıydı. Şimdi ekran başındaki milyonların “oran” paylaşımı oldu.

Oyunun ruhu, paranın hazzına yenildi.

Bugün futbolun dört sacayağı var; oyuncular, yöneticiler, hakemler ve biz zavallı taraftarlar.

Her biri bu büyük oyunun bir parçası, ama aynı zamanda birer kurbanı.

Oyuncular profesyonellik adı altında artık aidiyet hissetmiyor. Forma, alın teri değil; mukavele süresiyle ölçülüyor.

Dün tribünlere “sevdamız” dedikleri arma, bugün menajerlerinin Excel tablolarında “gelir kalemi” olarak görünüyor.

Yöneticiler desen, kulüp kültüründen çok, şirket mantığıyla hareket ediyor. “Altyapı” değil, “yatırım”; “taraftar” değil, “müşteri” diyorlar.

Futbolcu satmak, kupa kazanmaktan daha önemli hâle geldi.

Hakemler ise oyunun en kırılgan halkası. Bir düdük, milyonların hiddetiyle tartılıyor. Hataları insani değil, şüpheli sayılıyor. Çünkü sistemin kendisi güven vermiyor. Bahis piyasalarının gölgesi hakemin düdüğünden daha gür çıkıyor.

Ve biz taraftarlar…

Kendimizi oyunun “ruhu” sanıyoruz ama aslında bu devasa piyasanın duygusal sermayesiyiz.

Bizim hayal kırıklıklarımız, başkalarının kazanç hanesine yazılıyor.

Bahis sitelerinde “kim kazanır?” sorusu, sporun değil, insan ahlakının çöküşünü temsil ediyor. Artık spora değil, oranlara inanıyoruz.

Oysa spor, bir ahlak meselesidir.

Kazanmaktan önce, doğru oynamayı; “rekabeti” öğretmeliydi bize.

Profesyonellik, disiplini getirmeliydi; değil mi ki bugün disiplinden çok kibri büyüttü?

Bir futbolcunun transfer değeri milyonlarla ölçülüyor ama sahadaki duruşunun değeri sıfırla.

Oyun adil olmalıydı; ama artık skoru ter değil, sermaye belirliyor.

Sporun profesyonelleşmesi, ahlaktan kopuşun bahanesi olmamalıydı.

“Profesyonelim” diyen bir futbolcu, öncelikle ahlaki bir disiplinin de profesyoneli olmalıydı.

“Profesyonel lig” dediğimiz yer, aslında amatör ruhun mezarlığına döndü.

Bir zamanlar mahalle maçlarında kaybeden takımın kalecisi bile oyundan şeref duyardı. Şimdi milyon dolar kazanan futbolcular, forma yere düşünce malzemeciye bakıyor! Taraftarın sevgisi, kulübün geçmişi, kentin onuru... hepsi bir “bahis koduna” indirgenmiş durumda.

Spor, insanı insan yapan son alanlardan biriydi.

Bugün o da kirli paranın, reklamın, bahis lobilerinin pençesinde.

Ve biz zavallı taraftarlar hâlâ saf saf “takımımız kazansın” diye dua ediyoruz.

Oysa kaybeden zaten çoktan belli: sporun kendisi.

Futbol artık bir oyun değil, bir piyasa. Sporun ahlakını geri kazanmazsak, her galibiyet aslında bir yenilgi olarak tarihe geçecek.

***

Şehitlerimiz var…

1954 model (!) C-130 Hercules kargo uçağının düşmesi ile aziz vatanımıza 20 şehit daha verdik. Şehit askerlerimizin acısını bütün yüreğimizde hissediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.