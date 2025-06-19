Futbolun diğer yanı

Galatasaray transfer sezonu bombasını ünlü Alman oyuncu Leroy Sane ile patlattı. Son yılların en yetenekli isimlerinden biri olan Sane Bayern Münih ile yollarını ayırırken yolu İstanbul'a düştü. Sarı kırmızılı takıma imza attıktan sonra artık eski takımı olan Bayern Münih'in Amerika'da oynayacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna katıldı.

Galatasaray taraftarı Alman oyuncunun transferi sonrası büyük bir sevinç yaşarken yine oyuncuyu gecenin ilerleyen saatlerinde havaalanında karşıladı. Sane bu sevgiye büyük şaşkınlık ile karşılık verdi. Artık taraftarların yeni gelen yabancı transferleri havaalanında karşılaması bir gelenek oldu. Oyuncular gelirken binlerce kişi ile karşılanırken ne kadar iyi performans sergilerlerse sergilesinler giderken yalnız olarak ülkelerine dönüyorlar.

Son olarak Galatasaray'daki 14 senelik kariyerine son noktayı koyan Fernando Muslera ülkesi Uruguay'a ailesi ile birlikte giderken tek bir taraftar onu uğurlamadı. Muslera'ya sarı kırmızılı taraftarlar stadyumda büyük bir sevgi gösterisinde bulunsa da Türkiye'den ayrılırken onu uğurlamak güzel olabilirdi.

Futbolun çok vefalı bir spor olduğunu söyleyemeyiz. Aynı zamanda taraftarda o açıdan maalesef bir gün destek verirken bir gün acımasızca eleştiri oklarını yöneltiyor. Fenerbahçe'de sezonun son maçına taraftarının protestosunu yaşamamak için Edin Dzeko ve Dusan Tadic çıkmadı.

Oyuncuların taraftarın protestosundan çekinmesi üzerine Fenerbahçe tesislerde Dzeko ve Tadic'e teşekkür plaketi vermek zorunda kaldı. Ne kadar dünyaca ünlü olsanız da Dzeko Roma ve Inter'de Tadic ise Ajax'ta oynamasına rağmen bu protestoları yaşamaktan korktular. Dzeko 100. maçına çıkacağı Konyaspor karşısına bu sebeple çıkamadı. Hatta maçın oynanacağı gün sessiz sedasız Türkiye'yi terk etti.

Futboldan milyonlar kazanan futbolcular için bu işin duygusal tarafı. Birer robot ya da makina değiller. Onlarında duyguları olduğunu ve birer insan olarak sahada bulunduklarını bazen unutuyoruz. Tribünde ya da ekran başında onlara her türlü haraketi yapabileceğimizi düşünüyoruz. Taraftarlık bir anda takım sevgisinde çıkarak saldırgan bir hale dönüşüyor.

Bunlar sahalarda görmek istemediğimiz hareketler. Oyuncular elbette eleştirilebilir ancak bunlar hakaret ya da psikolojik şiddet yaşatarak maçlara çıkmama noktasına gelmemeli. Unutmamak lazım ki oyuncular olmasa futbolda olmaz.