''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.

FARUK MALİK

Üst sıralara tırmanmaya çalışan iki takım karşı karşıya geldi. Sivasspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Başa baş giden mücadelede kazanan çıkmadı. İki takımda kontrollü oynadı.

10. dakikada Leke James'in pasıyla ceza sahası içine giren Njie, kaleci Vivano ile karşı karşıya kaldı. Njie'nin topa zayıf vurunca top auta çıktı.

14. dakikada Borini'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Colley'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kale direğinin yanından dışarı çıktı.

21. dakikada Goutas'ın uzun pasında topla buluşan Njie'nin vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Diagne'nin pasında kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kalan Borini'nin vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

88. dakikada Uğur Çiftçi ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca maç 0-0 sona erdi ve iki takım da 1'er puana razı oldu.

Fatih Karagümrük puanını 4'e çıkardı ve 13. sıraya yerleşti. Sivasspor 3 puanla 14. sıraya yerleşti.

SİVASSPOR 5 MAÇ SONUNDA YİNE KAZANAMADI

Rıza Çalımbaylı Sivasspor beşinci maç sonunda yine kazanamadı.

Gaziantep ile ve Alanya ile berabere kaldı, Adana Demirspor ve Beşiktaş'a kaybetti. Şimdi de Karagümrük ile berabere kaldı. Bu durum nereye kadar böyle sürecek merak konusu...