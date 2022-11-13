6 golün çıktığı maçta Karagümrük ile Gaziantep FK nasıl berabere kaldı? Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik yazdı

FARUK MALİK / Yeniçağ

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan VavaCars Fatih Karagümrük ile orta sıralarda bulunan Gaziantep FK karşı karşıya geldi. 6 golün çıktığı maç 3-3 beraberlikle tamamlandı.

7. dakikada Ozdoev'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Borini'nin vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdaki Jimmy Durmaz'da kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda Günay topu kornere tokatladı.

13. dakikada konuk takım öne geçti. Sağdan Maxim'in kullandığı kornerde altıpas önünde yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafayla vurduğu top ağlarla buluştu: 0-1.

16. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Figueiredo'dan önce ceza sahasını terk eden kaleci Viviano, meşin yuvarlağa müdahale etti. Karagümrük yarı alanının ortalarına düşen topu alan Maxim, Viviano'nun kalesinde olmadığını görerek bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta çıktı.

19. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Gaziantep FK bir gol daha buldu. Maxim'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Sagal'ın kafayla vurduğu topu yerden sekmesine rağmen kaleci Viviano önlemeyi başardı. Altıpasa düşen meşin yuvarlağı tamamlayan Figueiredo ağları havalandırdı: 0-2.

32. dakikada Karagümrük farkı 1'e indirdi. Soldan Jimmy Durmaz'ın kullandığı kornerde savunmanın müdahale ettiği top yeniden aynı oyuncuya geldi. Jimmy, bu kez pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Borini'ye aktardı. Bu oyuncunun ortasında altıpasa iyi hareketlenen Rayyan Baniya, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Karagümrük maça dengeyi getiren golü 53'te Rayyan Baniya ile buldu. Kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 2-2

Gaziantep FK yeniden öne geçti. 65.'te Merkel'in attığı golle maç 3-2 oldu.

Karagümrük bu gole cevabı 4 dakika sonra Kouassi ile verdi. 69.dakikada gelen gol maça dengeyi getirdi. 3-3

PUAN DURUMU NASIL?

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 16 çıkarıp 10.sıraya yükselirken, Fatih Karagümrük küme düşme potasından biraz uzaklaşıp 13 puanla 14.sıraya çıktı.