MHK herkesin merak ettiği VAR odasının kapılarını açtı

VAR odasının çalışma prensipleri Riva'da tüm yönleriyle basın mensuplarına gösterildi. MHK Başkanı Sabri Çelik TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. VAR sistemini uygulamalı olarak basın mensuplarına anlattıklarını söyleyen Sabri Çelik, "VAR'ın çalışma şekliyle alakalı burada basın mensuplarına 40 dakikalık bir sunum gerçekleştirildi. VAR'ın çalışma şekli gösterildi. Sunumu izleyen basın mensupları VAR odamıza geldiler ve masa başına oturdular.

Şu anda dışarda canlı bir müsabaka oynanıyor. Masa başındaki basın mensupları maçın hakemi ile doğrudan kontak kurarak pozisyonları değerlendiriyorlar. Ofsayt çizgilerini çekiyorlar, kritik pozisyonlara bakıyorlar, kırmızı kartlık pozisyonu tartışıyolar. 5 yıldan beri ilk defa bu kadar geniş çaplı bir katılım oldu. Bu katılımın fazla olmasını federasyon başkanımız ve yönetim kurulumuz istedi. Burada VAR'ın ne kadar zor olduğunu hissetmişsinizdir.

Bunun bize olumlu olarak yanısayacağını düşünüyoruz. Şu anda Türkiye'deki VAR'ın başarı oranı yüzde 95. Türkiye'de en çok spekülasyon yapılan tartışılan konu çizgi.. Kesinlikle çizilen çizgilerin hepsi doğrudur. Bugünkü yapılan değerlendirmelerden sonra bunun olumlu yansıyacağını düşünüyorum. 12 tane VAR kadrosunda hakemimiz var. Dünya Kupası'ndan sonra bu sayımızı arttıracağız. 20 veya 22'ye çıkartmayı düşünüyoruz. Konuşmalar konusunda FIFA'nın kesinlikle yasağı var. VAR konuşmalarının medyaya verilmesini yasaklıyor." dedi.