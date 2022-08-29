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  • Trabzonspor Galatasaray derbisinde neden gol olmadı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

Trabzonspor Galatasaray derbisinde neden gol olmadı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

''Bu sezon ligde ve şampiyonlar ligi elemelerinde istediği sonuçları alamayarak hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor, Galatasaray derbisi öncesi oyuncu anlamında büyük talihsizlikler yaşadı.''

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 00:05
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 07:54
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Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı. Trabzonspor Galatasaray derbisinde gol sesinin neden çıkmadı

Trabzonspor Galatasaray derbisinde neden gol olmadı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı
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Bordo mavili takımda kaleci Uğurcan, Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Visca, Abdülkadir Ömür, Hamşik ve Bakasetas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Kaleci Muhammet Taha ilk kez resmî bir müsabakada forma giydi. Teknik direktör Abdullah Avcı eldeki en iyileri sahaya sürdü. Avcı’nın sakat oyuncularının hemen hepsini stadyuma getirip, takım ısınırken yedek kulübesinde boy göstermeleri “biz aileyiz, birlikte gücüz” imajını vermeye çalışsa da sezon başında bir takımın başına bundan daha kötü ne gelebilir ki? 

İki takım da oyuna hızlı başladı. Galatasaray, Bordo mavili takımın eksiklerini bildiği için golü erken bulup Trabzonspor üzerinde ciddi baskı oluşturup hızlı futbolu tercih etti. Ama bu isteğini  bir türlü hayata geçiremedi. Trabzonspor kaledeki sıkıntısını ve kadro zaafiyetini hissettiren bir futbol ortaya koydu. Bütün olumsuz koşullara rağmen ilk 15 dakika içinde Trabzonspor Trezeguet ve Djaniny ile iki net gol pozisyonu değerlendiremedi. Galatasaray ise kontrataklarla gol aradı. İlk ciddi pozisyonda ise kaleci Muhammet Taha, ilk maçında ilk önemli kurtarışını yaptı. Mertens’e gol izni vermedi. İlk yarıda iki takım da orta sahaları çok kolay geçti. Ofans hattında çoğalamayan, son vuruşların kötü olduğu bir ilk yarı izledik.  Trabzonsporda  Cornelius, Djaniny ve Trezeguet aksayan Galatasaray savunmasında pozisyon zenginliği oluşturamadı. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı.

İlk yarıda Galatasaray’ın ortaya koyduğu futbol Avcı’yı umutlandırmış olmalıki ikinci yarıya hamle yaparak başladı. Siopis ve Djaniny’i çıkarıp Gbamin ve  Kouassi’yi oyuna aldı. Galatasaray kulübesinde Okan Buruk ilk tercihini ofans hattından yana kullandı. Kurtarıcı Gomis’i sahaya sürüp Seferovic’i kulübeye çekti. İki teknik adamın kulübe hamleleri oyuna katkı vermedi. Trezeguet’yi anlamakta zorlanıyorum. Hadi Nwakaeme’nin yerini dolduramadın hiç olmazsa kendi futbolunu oyna. Nwakaeme’nin artık geri dönme şansı yok. Kouassi’ye ne demeli?Taze güç diye oyuna girdi. Çıkan oyuncuyu arattı. Şu bir gerçek. 8 eksikli Trabzonspor’un futbol kalitesi ile Sarı kırmızılılarınki aynı düzeyde. Trabzonspor bu durumda üç yılda bir yakalanır. Bunu değerlendirmezseniz yarışın içinde kalamazsınız. 
İki takım birer puana razı oldu. Geçtiğimiz hafta Avcı’nın  oyuncusu Nuri Şahin üç puan almıştı. Bu haftada bir diğer öğrencisi beraberlik aldı. Çıraklar ustayı çözmüş!

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futbolsever
29.08.2022 10:03
bırak treze yi Avcıyı anlayan beri gelsin. Antalya 5 liyor TS kopenhag maçında hala uykuda öyle ki GS maçında bile henüz elini-yüzünü yıkamamış, yatıp-kalkıp Kaleciye dua etmeli Avcı...  
 
Posedion dayı bırak bu işleri
29.08.2022 00:32
İki vasat takımın vasat maçını izledik.Yine yorumun tutmadı posedion dayı..Bence futbolu bırak emekliliğin tadını çıkar eros zeus takılın göl kenarında.. :))  
 
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