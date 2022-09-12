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  • 5 gollü maçta Trabzonspor Adana Demir'e son saniye golüyle nasıl kaybetti. Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

5 gollü maçta Trabzonspor Adana Demir'e son saniye golüyle nasıl kaybetti. Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

''Trabzonspor’un Adana Demirspor maçı kadrosunu incelendiğinde şöyle bir değerlendirme yapılabilir.''

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 23:42
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Futbolun Poseidonu Cevat Kol 5 gollü maçta Trabzonspor'un Adana Demir'e son saniye golüyle nasıl kaybettiğini yazdı

5 gollü maçta Trabzonspor Adana Demir'e son saniye golüyle nasıl kaybetti. Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı
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CEVAT KOL / YENİÇAĞ SPOR

Ligde kadrosu bu kadar zengin bir takım yok. Saha içinde yıldızlar topluluğu. Kulübede bir o kadar hazır kıta bekleyen oyuncu var. Neredeyse bir takım daha oluşturabilecek  sakatı var. Kadrosunda olmaması gerektiği söylenecek oyuncu yok. 
Bu durumda kimse yorgunluk, yolculuk, haftada üç gün bahanesine sığınmamalı. Bu takım haftada üç gün oynanacak her maça ayrı kadro ile çıkabilir. Yeter ki takım oyunu oynansın..

Teknik direktör Abdullah Avcı rakibi Adana Demirspor’un savunma zaafını iyi analiz etmiş. Sahaya sürdüğü kadro hücum ağırlıklı bir takım. Gomez, Bardhi, Trezeguet, Bakasetas, Umut Bozok beşlisine görev verdi. Önde basıp, rakibini hataya zorlama düşüncesindeydi. Bu beşli ile ilk yarıda rakibin gardını indirmekte kararlı olduğunu gösterdi. Fakat evdeki hesap ilk yarıda sahaya yansımadı. Adana Demirspor teknik direktörü Montella orta sahayı güçlü tutup geçiş paslarına izin vermeyecek bir kadroyu çıkardı. İlk yarıda planını doğru uyguladı.

Adana Demirspor rakibinin gücünü bildiği için çok mücadele edip topa sahip olma savaşını verdi. Orta alanda kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkarak gol aradı. Golü 10. dakika Rodrigues’in ayağından buldu. Mükemmel bir gole imza attı.
Trabzonspor savunma ve orta saha geçişlerini ilk yarıda hiç yapamadı. İlk uzun pasla penaltı aldı. 36. Dakikada Bakasetas’ın golü skora eşitlik getirdi. 1-1.. ilk yarı bu skorla sona erdi.

Trabzonspor ikinci yarıya iki hamleyle başladı. Sarı kartları olan Bardhi ve Gbamin’i kulübeye çekip Abdülkadir Ömür ve Hamşik’i oyuna aldı. Ev sahibi takım 55. Dakikada ikinci golü buldu. Trabzonspor’un eski oyuncuları Yusuf Sarı ve N’Diaye ortak çalışmasını izledik. Son noktayı N’Diaye koydu. 2-1. 
Adana Demirspor teknik direktörü Montella oyuna 64.dakikada müdahale etti.  Yusuf Sarı ve Stambulie”yi kulübeye çekip, Gökhan İnler ve Akintola’yı sahaya sürdü.  Mavi lacivertliler yakaladığı pozisyonları cömertçe harcayınca Trabzonspor 84.dakikada Umut Bozok ile bulduğu pozisyonu affetmedi. 2-2 
Adana Demirspor golü yemesine rağmen skoru korumayı değil, golü kovaladı. İstediğini ise uzatma dakikalarında savunma oyuncusu Samet ile 90+3 de buldu. Bu skor sizi yanıltmasın, skor çok farklı olabilirdi. Yine de Adana Demirspor üç puanı üç golle aldı.

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Asker
12.09.2022 23:47
Adanalı değilim ama yiğidi öldür hakkını inkar etme derler hakeme rağmen Adana demir spor kazanmasını bildi oyuncuları canı gönülden kutlarım. Adana Demir Spora başarılar dilerim.  
 
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