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Galatasaray lider Konyaspor'u devirip liderlik koltuğuna nasıl oturdu? Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

''Haftanın en keyifli ve skoru merak edilen müsabakalardan birisi olan Galatasaray- Konyaspor mücadelesinde sarı kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, geçen hafta kazanan kadrosunu bozmadı.''

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 22:12
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Futbolun Poseidonu Cevat Kol Galatasaray'ın lider Konyaspor'u devirip nasıl liderlik koltuğuna oturduğunu açıkladı

Galatasaray lider Konyaspor'u devirip liderlik koltuğuna nasıl oturdu? Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı
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Kart cezası dolan Abdülkerim Bardakçı’yı yedek kulübesinde oturturken, görevini iyi yapan Emin Bayram’a tekrar şans verdi. Sarı kırmızılı takımda oyuncuların performansı takım olarak yüksekmiş olmalı ki teknik direktör Okan Buruk maç öncesi konuşmasında, “21 kişilik kadroyu oluştururken zorlandık” dedi. 

Galatasaray oyuna adeta aslan kükremesiyle başladı! Ligin şu ana kadar gol yemeyen takımına birinci dakikada ligin erken golünü atarak başladı. Boey’in sağdan getirip yerden bıraktığı topu Oliveira filelere gönderdi. Haftalardır direğe takılan Portekizli oyuncu bu kez affetmedi. 1-0 
Konuk takım Konyaspor moral motivasyon olarak düşme yerine tam tersi oyuna daha çok sarıldı. Bulunduğu yerin tesadüf olmadığını gösterir gibiydi. Dakikalar 15’i gösterdiğinde Endri Çekici mükemmel bir şut ile beraberlik gölünü attı. Kaleci Muslera’nın önde olması Çekici’nin işini kolaylaştırdı.1-1. 
Golden sonra Konyaspor’un iki şutu üst direkte patladı. Şans ev sahibi takımın yanındaydı. Golü atan, direklere takılan Çekici 31.dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. 
İlk yarıda oynanan futbol ve oyun kalitesi yüksekti. Daha çok gol pozisyona giren taraf Konyaspordu. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi..

İkinci yarı aynı tempo ile başladı. Galatasaray gol yollarında bir türlü istenileni veremedi. Teknik direktör Okan Buruk 62.dakikada Gomis ve Mertens’i kulübeye çekip Icardi ve Yusuf Demir’i oyuna aldı. İkinci yarıda oyuna giren Dubois ilk kez soldan gelip yaptığı yerden ortayı Konyaspor savunması 82.dakikada kendi filelerine gönderdi. 2-1 Konyaspor kalecisi Sehic kendini attırmak için elinden geleni yaptı. Sarı kartı olan bir oyuncu kendini attırmak için ancak bu hareketleri yapar. Oyuncu değişikliği hakkını üç kerede kullanan konuk takım 5.oyuncu değiştirme hakkını kullanamadı. Kulübe hatası kaleye yedek kalecinin değil stoper Adil’in geçmesine neden oldu..

Galatasaray’ın gerçek sıkıntısı Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün. Bu iki oyuncu top ayağındayken bir şeyler yapmaya çalışıyor. Topu kaptırdıklarında elleri belinde dolaşıyor. Bitirici ne bir orta ne bir pas verdikleri yok. Yardımlaşma dersen hak getire. Okan Buruk bu iki oyuncuya alternatif bulmalı. Ürettiklerinde iyi üretemediklerinde takımın el freni oluyorlar. 

Maç sonrası bir çok istatistiklerin değişeceğini yazmıştım. Öylede oldu. Konyaspor ilk yenilgisini aldı. Kalesinde goller gördü. Galatasaray deplasmanında yine galibiyet siftahı yok. Günlükte olsa lider değişti.

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