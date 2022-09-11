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Sivasspor evinde İstanbulspor'u neden yenemedi? Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

''Avrupa’da ülkemizi temsil eden takımlardan biri olan ve ligde henüz umduğunu bulamayan Sivasspor, ligin yeni takımlarından İstanbulspor’u konuk etti.''

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 19:58
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Futbolun Poseidonu Cevat Kol Sivasspor'un evinde İstanbulspor'u neden yenemediğini yazdı

Sivasspor evinde İstanbulspor'u neden yenemedi? Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı
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Ev sahibi takım Sivasspor galibiyet hasretine son vermek, İstanbulspor ise puan ya da puanlarla dönmek için sahaya çıktı. Avrupa’da mücadele eden Trabzonspor ve Başakşehir’in maçları pazartesi haftanın kapanış maçı olurken Fenerbahçe haftayı dinleyerek geçirdi. Sivasspor ise pazar günü üstelik günün açılış müsabakasına çıktı.
Ülke puanı için mücadele eden takımın ödülü bu olmamalı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın Prag maçı sonrası, “1,5 gün sonra bir maça daha çıkacağız. TFF’nin uygulamasına anlam veremiyorum” serzenişi doğru ve yerinde. Yayıncı kuruluşun çıkarı ülke puanından önde gelmemeli.

Karşılaşmaya yorgun Sivasspor başladı. İlk yarı kalelerden uzak bir orta saha mücadelesi şeklinde geçti.  İstanbulspor rakibi Sivasspor’un içinde bulunduğu durumu iyi analiz etmiş. Yorgun takım karşısında kalabalık savunma yapıp yorgunluğunu hissettirip sinir uçları ile oynamayı tercih etti. Sabırlı oynayıp kontra ataklarla gol aradı. İlk yarının son bölümünde Sivasspor biraz ağırlığını hissettirse de ciddi pozisyonlar üretemedi. Orta alanda Yunanlı oyuncu Charisis’in olumlu futbolu kalabalık İstanbulspor savunmasını açmaya yetmedi. İlk yarı golsüz sona erdi.

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ikinci yarıya hamle yaparak başladı. Ziya yerini Robin Yalçın’a bıraktı. Bu değişim saha içi yerleşiminide değiştirdi. Murat Paluli sola geçti. Robin Yalçın sağ tarafta görev yaptı. İstanbulspor’un rakibinin içinde bulunduğu durumdan faydalanma düşüncesini 64. Dakikada Ethemi ile hayata geçirdi. Ethemi takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Skoru koruma gayretine giren konuk takımın hesabı 80. Dakikada bozuldu. Ulvestad beraberlik golünü attı. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Sivasspor cephesinde değişen bir şey yok. Üç puana hasret. Birer birer topluyor. Bu bir puanlar bir teknik adama ne kadar ilaç olur zaman içinde göreceğiz.

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