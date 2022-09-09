Trabzonspor 10 kişi kalan Ferencvaros'u nasıl yenemedi? Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

Kalede Uğurcan Çakır beklenirken Muhammet Taha Tepe yer aldı. Belli ki kaptanın durumu son dakikaya kadar sabırla beklenilmiş. Umut vaat etmeyince Taha Tepe görev aldı. Bir kaleci için en ciddi sınav.. Teknik direktör Abdullah Avcı rakibini iyi incelemiş. Sahaya sürdüğü kadro bu izlenimi veriyor. Savunma kale gibi. Stoperde aylarca görev verdiği Denswil’i sol bekte görevlendirdi. Orjinal sol bek Eren Elmalı’yı kulübede oturttu. Orta sahayı kalabalık tutup, top tekniği iyi oyuncuları kullanma yerine daha diri sağlam, şutları olan oyuncuları tercih etti. Bordo mavili takımın kadrosunda geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir değişim var. Düşünülen sistemi uygulayacak bu kadroda bir çok oyuncu 5 maç birlikte oynamadı. Hatta Gomez gibi ilk kez forma giyen oyuncular bile yer aldı.

Ev sahibi takım oyuna hızlı başladı. Taraftarını arkasına alan Ferencvaros takımı 5.dakikada Nguen’in golü ile öne geçti. Bu gol Trabzonspor’un hayallerini tam yıkmıştı ki VAR 16. Dakikada Civic’in, Larsen’e yaptığı hareketi kırmızı kart olarak değerlendirdi. Bordo mavili takım bu dakikadan sonra oyuna ortak oldu. Gomez’in ayağından iki net gol pozisyonu buldu. Kaleci Dibusz mükemmel çıkardı. Trabzonspor beraberliği ararken kalesinde ikinci golü gördü. 29. Dakikada Traore topu filelere gönderdi. Ev sahibi takım 10 kişiyle 2-0 öne geçti. İki golde de kaleci Taha’nın büyük hatası vardı. Genç kaleci oyuna hiç giremedi. Bordo mavililer gol arayışlarını ısrarla sürdürdü. 39. dakikada Gomez ile buldu. İki kez rakip kalede gol arayan Gomez üçüncüde affetmedi. 2-1. Tam ilk yarı bu skorla biter diye düşünürken penaltıdan 3.golleri geldi. 44.dakika Nguen takımın 3. kendisinin ikinci golünü attı. İlk yarı 10 kişi oynayan takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor kulübesi ikinci yarıya hamle yaparak başladı. Bardhi, Hugo, Gbamin’i kulübeye çekip Hamşik, Eren ve Yusuf Yazıcı’yı alarak başladı. Trabzonspor skoru korumaya çalışan rakibi karşısında adeta tek kale oynadı. Avcı bütün riskleri aldı. Önce Ömür’ü çıkartıp Umut Bozok’u oyuna aldı. Bu değişiklik bordo mavililere gölü getirdi. 3-2 skoru yakalayan Trabzonspor kulübesi son hamlesini de Djaniny ile yaptı. Denswil’i kulübeye çekti. Bu skor bordo mavili takımı yeniden umutlandırdı. Bir puan için adeta tek kale oynayan Trabzonspor istediğini alamadı. Maçtan çıkarılacak çok ders var. 80 dakika 10 kişi oynayan bir takım skor nasıl korunur dersi verdi..