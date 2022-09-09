9 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor 10 kişi kalan Ferencvaros'u nasıl yenemedi? Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

Trabzonspor 10 kişi kalan Ferencvaros'u nasıl yenemedi? Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

''Avrupa ligi H grubunda mücadele eden Trabzonspor ilk maçına sürprizle başladı.''

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 00:05
Takip Et

Futbolun Poseidonu Cevat Kol Trabzonspor'un 10 kişi kalan Ferencvaros'u nasıl yenemediğini yazdı

Trabzonspor 10 kişi kalan Ferencvaros'u nasıl yenemedi? Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı
+
Aa
-

Kalede Uğurcan Çakır beklenirken Muhammet Taha Tepe yer aldı. Belli ki kaptanın durumu son dakikaya kadar sabırla beklenilmiş. Umut vaat etmeyince Taha Tepe görev aldı. Bir kaleci için en ciddi sınav.. Teknik direktör Abdullah Avcı rakibini iyi incelemiş. Sahaya sürdüğü kadro bu izlenimi veriyor. Savunma kale gibi. Stoperde aylarca görev verdiği Denswil’i sol bekte görevlendirdi. Orjinal sol bek Eren Elmalı’yı kulübede oturttu. Orta sahayı kalabalık tutup, top tekniği iyi oyuncuları kullanma yerine daha diri sağlam, şutları olan oyuncuları tercih etti. Bordo mavili takımın kadrosunda geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir değişim var. Düşünülen sistemi uygulayacak bu kadroda bir çok oyuncu 5 maç birlikte oynamadı. Hatta Gomez gibi ilk kez forma giyen oyuncular bile yer aldı. 

Ev sahibi takım oyuna hızlı başladı. Taraftarını arkasına alan Ferencvaros takımı 5.dakikada Nguen’in golü ile öne geçti. Bu gol Trabzonspor’un hayallerini tam yıkmıştı ki VAR 16. Dakikada Civic’in, Larsen’e yaptığı hareketi kırmızı kart olarak değerlendirdi. Bordo mavili takım bu dakikadan sonra oyuna ortak oldu. Gomez’in ayağından iki net gol pozisyonu buldu. Kaleci Dibusz mükemmel çıkardı. Trabzonspor beraberliği ararken kalesinde ikinci golü gördü. 29. Dakikada Traore topu filelere gönderdi. Ev sahibi takım 10 kişiyle 2-0 öne geçti. İki golde de kaleci Taha’nın büyük hatası vardı. Genç kaleci oyuna hiç giremedi. Bordo mavililer gol arayışlarını ısrarla sürdürdü. 39. dakikada Gomez ile buldu. İki kez rakip kalede gol arayan Gomez üçüncüde affetmedi. 2-1. Tam ilk yarı bu skorla biter diye düşünürken penaltıdan 3.golleri geldi. 44.dakika Nguen takımın 3. kendisinin ikinci golünü attı. İlk yarı 10 kişi oynayan takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor kulübesi ikinci yarıya hamle yaparak başladı. Bardhi, Hugo, Gbamin’i kulübeye çekip Hamşik, Eren ve Yusuf Yazıcı’yı alarak başladı. Trabzonspor skoru korumaya çalışan rakibi karşısında adeta tek kale oynadı. Avcı bütün riskleri aldı. Önce Ömür’ü çıkartıp Umut Bozok’u oyuna aldı. Bu değişiklik bordo mavililere gölü getirdi. 3-2 skoru yakalayan Trabzonspor kulübesi son hamlesini de Djaniny ile yaptı. Denswil’i kulübeye çekti. Bu skor bordo mavili takımı yeniden umutlandırdı. Bir puan için adeta tek kale oynayan Trabzonspor istediğini alamadı. Maçtan çıkarılacak çok ders var.  80 dakika 10 kişi oynayan bir takım skor nasıl korunur dersi verdi..

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
1
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
2
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
3
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
4
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
5
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿Erdoğan açıkladı: Aday yapılmayacak
6
﻿Erdoğan açıkladı: Aday yapılmayacak
﻿İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı doktorlar şaşkına döndü.
7
﻿İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı doktorlar şaşkına döndü.
﻿Ukrayna ordusu, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı
﻿Ukrayna ordusu, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı
﻿Ukrayna ordusu, Balakliya'yı Rus güçlerinden geri aldı
﻿Ürdün'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
﻿Ürdün'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
﻿Ürdün'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
﻿Sivasspor beraberlikle yetindi
﻿Sivasspor beraberlikle yetindi
﻿Sivasspor beraberlikle yetindi
﻿Batshuayi'den flaş açıklama
﻿Batshuayi'den flaş açıklama
﻿Batshuayi'den flaş açıklama
﻿Adana’da bir hakim tabancayla intihar etti
﻿Adana’da bir hakim tabancayla intihar etti
﻿Adana’da bir hakim tabancayla intihar etti
﻿Jesus'tan Lucescu ile ilgili flaş sözler
﻿Jesus'tan Lucescu ile ilgili flaş sözler
﻿Jesus'tan Lucescu ile ilgili flaş sözler
﻿Batshuayi golü attı, üçlü çektirdi: Yer yerinden oynadı
﻿Batshuayi golü attı, üçlü çektirdi: Yer yerinden oynadı
﻿Batshuayi golü attı, üçlü çektirdi: Yer yerinden oynadı
﻿Lucescu'dan şaşkınlık yaratan hareket: Bakın ne yaptı?
﻿Lucescu'dan şaşkınlık yaratan hareket: Bakın ne yaptı?
﻿Lucescu'dan şaşkınlık yaratan hareket: Bakın ne yaptı?
﻿Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba kararı: Geri gönderdiler
﻿Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba kararı: Geri gönderdiler
﻿Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba kararı: Geri gönderdiler
﻿Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti
﻿Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti
﻿Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti
﻿İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi  
﻿İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi  
﻿İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.