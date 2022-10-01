Trabzonspor'un Kayserispor karşısında geriden gelip nasıl kazandığını Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

Yorgun Trabzonspor için bu aranın takımın birbirini tanıması açısından Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kadro seçimi bizi doğruluyor. Kayserispor karşısına antrenmanlar daha fazla birlikte olduğu, kendi oyun mantalitesini uygulayan oyuncuları tercih etti. Sürpriz bir hamle yok. Taraftarın yoğun baskısı ile Siopis orta alanın bankosu oldu. Çift kalelerde goller atan Gomez’i ilk 11 ‘de tercih etti. Hamle şansı fazla kulübeye sahip olması ayrı bir avantajı…

Kendi seyircisi önünde puan kaybetmeyen Kayserispor bu alışkanlığını Trabzonspor karşısında sürdürmek istedi. Teknik sorumlu Çağdaş Atan görev yaptığı her takımda farkını hissettirdi. Transfer yasağı olan ve elindeki oyuncuyu en verimli şekilde kullanmaya çalışan teknik direktör Çağdaş Atan maç öncesi yaptığı açıklamada, “Rakip bize kendi oyunu kabul ettirmeye çalışacak. Biz de kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız.”

Futbolu güzelleştirme adına iki takım da ilk yarıda golü düşünen, orta saha geçişlerini kontrol edip, kalabalık tutarak pozisyon vermeme çabası içerinde olsalar da tam tersi; kontra ataklarla her iki taım da çok net pozisyonlar buldu. Gomez, Trezeguet ve Bakasetas son vuruşları iyi yapamayınca Kayserispor’un golü geldi. Kayserispor taraftarının maçın başlama vuruşu ile birlikte kaleci Uğurcan’a yönelik protestoları bu oyuncunun kafasını karıştırdı. Uğurcan’ın 24. dakikada hatasını Gavranovic filelere gönderdi. 1-0.

Golden sonra Trabzonspor rakibi üzerinde baskıyı artırdı. Net pozisyonlara girdi. İstediği golü ilk yarıda bulamadı. Bordo mavililer bu sezon bir devrede ilk kez bu kadar net pozisyonu cömertçe harcadı. İlk yarıev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

İlk yarıdaki şansızlığın kırılaacağına inanan teknik direktör Abdullah Avcı ikinci yarıya aynı kadro ile başladı. Gomez’in kafası direğe takıldı. Orta sahada Hamsik’in dışında Bakasetas, Siopis istenileni veremedi. Abdülkadir Ömür’ü oyundan çıkarken gördüm! Böylece ilk yarıdaki kadrodan umudu kesen Avcı 65. dakikada üç oyuncu ile hamlesini yaptı. Vitor Hugo, Siopis ve Abdülkadir Ömür’ü kulübeye çekip Yusuf Yazıcı, Bardhi ve Denswil’i sahaya sürdü. Zaman eridikçe Avcı risk almaya başladı. 73. dakikada ataklara yön veren Hamşık’ı çıkartıp Umut Bozok’u oyuna aldı. Maçın orta hakemi Ümit Öztürk’ün gözünün önünde göremediği pozisyonu VAR verdi. Çok ilginç! 78. Dakikada kazanılan penaltıyı Bakasetas gole çevirdi. 1-1.

Skorda eşitlik sağlanınca karşılaşmaya ayrı bir heyecan geldi. Trabzonspor’un kulübe hamleleri galibiyeti getirdi. Gomez, Trezeguet’e ders verircesine bencillik yapma yerine Umut Bozok’a “al da at” dedi. 83. Dakikada o da öyle yaptı. 2-1. Panik, gergin Kayserispor tribünleri takımına destek yerine köstek oldu. Kayserispor sahasında ilk yenilgisini aldı. Trabzonspor istatistikleri silmeye devam ediyor.