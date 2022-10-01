Trabzonspor'un Kayserispor karşısındaki avantajını Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

CEVAT KOL / YENİÇAĞ SPOR

Üç günde bir maç oynayan, kadrosuna son dakika transferler yapan, sakatlıkları çokça olan Trabzonspor için bu durumu değerlendirdiğimizde şunları söyleyebiliriz: Yoğun maç trafiği, sakatlar vs tamam ama izin süresi ve milli takımlarda oyuncuların bulunması doğal olarak dezavantajdır.

Yine de Trabzonspor’a milli ara ilaç gibi geldi. Umut Bozok, Gomez, Bardhi, Batra, gibi son dakika oyuncularının uyum sorunu için fırsat oldu. Avcı’nın istediği oyun planını uygulama açısından fırsat doğurdu. Üç günde bir oynanan lig ve Avrupa maçları ile yorgun düşen bordo mavililer dinlenme fırsatı buldu. Bunu enerjiye çevirip futbolunu bir tık yukarı taşırsa rakibinin kazanma şansını ortadan kaldırmış olur.

Kayserispor ile Trabzonspor müsabakası fazla dile getirilmese de bir hesap kesme müsabakası olacak. Hatırlayın geçen sezonda yaşananları. Kaptan Uğurcan’ın maç sonrası “Taraftar maçın başından beri ellerine geçen her şeyi bize fırlattı. Buraya şampiyon takım geldi. Saygı bekliyoruz. Bizim için kardeş takım olarak görüyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Bizim taraftarımız onlar şehre geldiğinde iyi karşıladı. Taraftarımız bunları unutmaz.”

Bu sözler çok konuşuldu. Köklü değişime uğrayan Trabzonspor’un kaptanının bu söyleminin altının ne kadar doldurulacağını maçta göreceğiz..

Müsabakaya dönersek; Kayserispor zorluk derecesi müsabakaları deplasmanda oynadı. Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe’ye kaybetti. Az gol yiyen bir takım görüntüsü var. Kalesinde beş gol gördü. Rakip filelere 9 gol gönderdi. Evinde yenilgisi ve puan kaybı olmayan bir takım söz konusu. Hızlı futbol oynamayı seven orta sahadaki geçişleri iyi yapan ve çok koşan mücadele eden ekip. Ama Trabzonspor bütün bu istatistiklere noktayı koyacak güce sahip. Gollü bir maç izleyebiliriz.