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1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı

Tarihi maçta Fransa, İngiltere'yi eleyerek yarı finale yükseldi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 00:12
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Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı. 1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı

1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
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SEDAT KAYA / Yeniçağ

Bin yıl önce Hastings meydanında atlı süvarilerden ve piyadelerden oluşan ordularıyla karşı karşıya gelen İngiltere ve Fransa tahtı, toprağı ve gücü ele geçirmek için çok kan döktü.
O savaş iki ülke arasında yüzlerce yıl sürecek bir kapışmanın başlangıcıydı.
Tarihe “100 yıl Savaşları” diye geçen güç mücadelesinde iki ülke tam 116 yıl savaşmıştı.
Hatta Kıta Avrupasını aşıp, yeni dünya Amerika’da bile üç yıldan fazla savaşmışlardı. Türkiye’de de çok beğenilen, Oscar ödüllü “Son Mohikan” filmi o savaştan bir kesiti perdeye taşımıştı.
Manş Denizi’ni aralarına alan İngiltere ve Fransa bugün de kora kor bir rekabetin içinde. 
Tarihsel süreç nedeniyle bu iki ülkenin insanları birbirine hiç de sıcak bakmıyor. Aşırı kanatları birbirinden nefret bile ediyor.
Futbol elbette bir savaş değil. Aksine dostluğu, barışı pekiştirmek amacıyla düzenlenen bir oyun.
Ancak, İngiliz ve Fransız futbolcuların yaşadıkları toplumdan etkilenmemeleri de olası değil.
O yüzden bu maç Katar’daki Dünya Kupası’nın en çekişmeli, rekabeti en yüksek maçı olmaya namzetti.
Fransa 2018’de Rusya’da Dünya Kupası’nı kazanan takımdı.
İngiltere ise  2020’de  Avrupa Futbol Şampiyonasında  final oynamıştı.
Avrupa’nın iki devi Al Bayt Stadı’nın yeşil çimlerine bu atmosferde çıktılar.
FİŞEK GİBİ BAŞLANGIÇ
ŞİMŞEK GİBİ GOL
Sürprizi olmayan maç müthiş bir mücadeleyle başladı.
İngiltere 4-1-2-3 dizilişini  tercih ederken, Fransa 4-2-3-1’e sahada yer aldı.
Fransa ilk çeyrekte daha ağır basıyor ve solda Mbappe’nin, sağda da Dembele’nin getirdiği toplarla tehlike yaratıyordu.
İşte onlardan birinde 17. dakikada Mbappe, Dembele ve Griezmann’ın harika paslaşması sonucunda Tchouameni ceza alanı dışında topla buluştu, çaprazdan çıkardığı muhteşem şutla İngiltere kalecisi Pickford’un uzanamayacağı sol alt köşeye bıraktı: 1-0
TOTTENHAMLILARIN MÜCADELESİ
Yenik duruma düşen İngiltere eşitliği sağlamak için yüklenmeye başladı. Bu dakikalar adeta Tottenham’ın iki futbolcusu İngiltere kaptanı Harry Kane ile Fransa kalecisi Hugo Lloris arasındaydı.
143’ncü maçına çıkarak, Fransa tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olan kaleci Lloris, Harry Kane’in 3 önemli şutunu engelleyerek gole izin vermedi.
İlk 45 sona erdiğinde skor tabelasında Fransa’nın tek gollü üstünlüğü yazıyordu.
Fransızlar , Dünya Kupalarında son 11 maçta öne geçtikleri tüm maçları kazanmışlardı.
İngiltere ikinci yarıya  bu geleneğe son vermek için çıktı.
47.dakikada Bellingham’ın muhteşem şutunu kalesinde devleşen Lloris aynı muhteşemlikle çeldi.
FORTUNE FAVORS THE BOLD
İngilizlerin bir sözü var:  Fortune favors the bold.
“Şans cesur olandan yanadır.”
Üç Aslanlar maça ortak olmak için biraz daha cesaretlenip, gol şanslarını zorladılar.
O şans 51. dakikada geldi. Saka’nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Harry Kane ters köşeye göndererek, durumu eşitledi: 1-1
İlk 20 dakikada çok tempolu oynayan ve golü bulduktan sonra maçı rölantiye alan Fransa baktı ki pabuç pahalı vites yükseltmeye başladı.
O andan itibaren sahada kora kor, göze göz, dişe diş bir mücadele başladı.
Rus ruletini bilirsiniz, şanssız olan kaybeder.
Bu maçı şansını yaratan kazanacaktı. 
Fransa o şansı yaratmak için yüklendikçe yüklendi. 
77.dakikada Giroud kaleye 3 metreden vurdu ama Pickford gole izin vermedi. Aynı Giroud bir dakikada sonra bu kez bir kafa şutuyla Pickford’u avladı: 2-1
ŞANS İNSANIN AYAĞINA BİR KEZ GELİR
Evet şans cesur olandan yanadır ama o şansı kullanmak gerekir.
İngiltere beraberlik şansını 81.dakikada yakaladı. Hernandez hiç gerek yokken Mount’u ceza alanı içinde itince İngiltere penaltı kazandı. 
Her penaltı atışında İngilizlerin ağzı yüreklerine gelir. Çünkü bir çok dünya ve Avrupa şampiyonalarında penaltıları kaçırmakla ün yapmışlardır.
Topun başına geçen  kaptan Harry Kane çok kötü bir vuruşla penaltıyı kaçırdı ve ayağına gelen şansı tepmiş oldu.
Böylece İngilizler’in penaltı kabusu Katar’da da devam etti.
FRANSA HAKKIYLA YARI FİNALDE
Fransa 2-1’lik galibiyetle yarı finale yükselen takım oldu. Son Dünya şampiyonu oyuna ağırlıklığını koyduğu dakikalarda İngiltere’den daha iyi bir takım olduğunu gösterdi. Mbappe, Dembele yıldızları fark yarattı.  Bu zaferde ayrıca en az 5 şutu çelen kaleci Lloris’un da büyük payı vardı.

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