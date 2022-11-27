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Michelangelo ve Messi. “Messi mi, Maradona mı” tartışmasını bitiren pankart

Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 15:22
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Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı “Messi mi, Maradona mı” tartışmasını bitiren pankart. Michelangelo ve Messi

Michelangelo ve Messi. “Messi mi, Maradona mı” tartışmasını bitiren pankart
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SEDAT KAYA/ Yeniçağ

Katolik dünyasının en önemli mabetlerinden biridir Vatikan'daki Sistine Şapeli.
Papa'nın resmi ikametgahıdır.
Şapelin tavanında ünlü İtalyan ressam Michelangelo'nun "Adem'in Yaratılışı" resmi yer alır.
Resimde Tevrat ve İncil'de sözü edildiği gibi tanrının ilk insan Adem'e hayat üflemesi betimlenir.
Michelangelo'nun 1508 yılında başlayıp, 1512 yılında bitirdiği bugün bile sanat dünyasında hayranlık uyandırmaya devam ediyor. 

XXX 

Biliyorsunuz.
Futbol dünyasında yaklaşık 10 yıldır bir tartışma sürüyor gidiyor.
“Maradona mı, Messi mi?”
Bu soru yıllarca futbolcuiara, teknik adamlara soruldu ama çok kişi “ikisi de iyi” yanıtı vererek, adeta başından savdı.
Arjantinli taraftarlar Dünya Kupası maçlarına kadar bu tartışmaya girmekten kaçınıyordu.
Ama dün 2-0’lık Meksika galibiyetinde  öyle bir pankart çıkardılar ki, adeta bu tartışmaya son verdiler.
Pankart Michelangelo’nun Vatikan Sistine şapelini tavanına çizdiği resimden betimlenmişti.
Tanrının yerinde Maradona, ilk insan Adem’in yerinde Messi yer alıyordu.
Arjantinliler, “Messi insanlık tarihinin en iyisi ama Maradona Tanrı’ydı” mesajını verdi.
Bu belki de yıllardır süren tartışmanın sonuydu.

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