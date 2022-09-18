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Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

''Bir kere şunu belirtmek lazım; iyi maç oldu.''

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 22:33
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Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni açıkladı

Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
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GÜREL YURTTAŞ / YENİÇAĞ SPOR

Ligde bu haftaya kadar galibiyet alamayan iki takım da 3 puan için canını dişine taktı. Ama kazanan Ankaragücü olurken, Sivasspor'un bu ligde bu hale düşeceğini kimse tahmin edemezdi.
Peki nasıl kazandı Ankaragücü? Sivasspor neden kaybetti?
Enteresandır; cezalı olan Ankaragücü'ydü. Seyircisi yoktu. Sivasspor'un ise az da olsa taraftarı tribündeydi. Ama sanki Sivasspor cezalı gibi başladı maça. Ürkek, gergin! Golü de erken yedi. Daha 2. dakikaydı. Beridze ceza sahası içinde slalom yapar gibi topu istediği yere getirdi, Sivasspor defansı seyrederken vuruşunu da yaptı ve ağları havalandırdı. 
Sivasspor bu golün şaşkınlığını üzerinden atamadı bir süre. Tek tük atak yapsa da tehlike yaratamadı.
Sahanın yıldızı olan Beridze ise boş durmadı. 44. dakikada bu kez soldan ceza sahasına girmeden öyle bir şut çekti ki; top direkte patladı. Dönen topta Sivasspor defansı yine adeta uyurken Sowe topu filelere yolladı: 2-0.
Sivasspor ilk yarının uzatma dakikalarında Charisis'in ağlara giden topuyla umutlansa da pozisyondan önce ofsayt vardı. Hakem atladı, VAR atlamadı.
İkinci yarıya ise Sivasspor ilk yarının tam tersi başladı. Bu kez ürkekliğini üzerinden atmıştı, cesur oynadı. Sanırım Rıza Çalımbay soyunma odasında bir ayar verdi futbolcularına. 48'de de Clinton N'Jie'nin şık golüyle farkı indirdi.
Sonraki dakikalarda ne oldu derseniz?
Ankaragücü zamana oynadı. Sivasspor beraberlik için yüklense de özellikle ceza alanı içinde etkisiz kaldı.
Sonuçta Ankaragücü ilk kez galibiyetle taşınırken, Sivasspor puansız kaldı.
Bu galibiyet Ankaragücü için moral oldu. Şimdi geleceğe umutla bakacak.
Bu yenilgi Sivasspor içinse kötü oldu. Lige verilen arada Rıza hoca bunun bir çaresini mutlaka bulacak.

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